Para Frigerio, la inflación de agosto será "la más baja de los últimos 10 años"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que agosto "presentará el índice de inflación más bajo de los últimos 10 años" y destacó que desde mediados de septiembre el Congreso comenzará a discutir "en serio" una nueva Ley de Presupuesto.





"La baja de la inflación no sólo ayudará a los sectores más postergados, que son los más afectados por este impuesto injusto, sino que además alentará la inversión", dijo Frigerio durante su exposición en el Pre Coloquio de Idea que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Rosario.





Ante un auditorio compuesto por alrededor de 600 empresarios, Frigerio hizo un repaso de las medidas adoptadas, tanto en el plano económico, como social y político, que ha desarrollado el Gobierno desde el 10 de diciembre pasado.





En una parte de su exposición, Frigerio destacó que la reducción de la inflación "era un pedido de toda la sociedad, y agosto presentará el índice más bajo en los últimos 10 años. Ese es el logro de toda una sociedad que comprendió el esfuerzo" que se requería para este logro.





Adelantó que desde mediados de septiembre "se debatirá por primera vez, en serio, un proyecto de Ley de Presupuesto, en el que daremos nuestra visión de cuáles serán nuestras metas para el año próximo".





Frigerio consideró que "la gran mayoría de la clase política ha entendido el mensaje, que tenemos que dedicarnos muchísimo más a avanzar en lo que estamos de acuerdo, y no en dedicar la energía en lo que nos diferenciamos y terminar con esa idea de que el que no está conmigo es mi enemigo".





Por último, el funcionario aseguró que en el país se produjo "un cambio cultural" que apunta a que "no hay atajos" y que las inversiones para renovar la infraestructura "necesita tiempo, seguramente más de los cuatro años de la gestión".