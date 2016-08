Ricardo Iorio contra todos: Macri es un "entregador" y Cristina le "da pena"

Muestra la lengua y no tiene pelos. Así es Ricardo Iorio cada vez que aparece en público y habla de la coyuntura política y social. Esta vez los duros comentarios fueron contra Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Hebe de Bonafini y Milagro Sala.





Fue entrevistado en el ciclo radial La mañana del país de AM 1450, días después de visitar la CGT, invitado por la ASiMM (Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios).





"Mi intención nunca fue hablar de política. Soy un hombre libre y solo", explicó ya que "mi sentimiento de orgullo nacional es una cosa pura. Yo considero que el saber es algo fundamental. La ignorancia lo que destruye al mundo".





Entonces decidió meterse en un terreno pantanoso, el de la actualidad política, y lo hizo sin ningún prurito. Primero se despachó contra el presidente Mauricio Macri que, según opinó, "pertenece a una casta de entregadores. Hace lo que le dicen que hay que hacer".





Luego habló del gobierno anterior: "Los kirchneristas me dan pena. La señora esa [Cristina Fernández de Kirchner] fue recibida como si fueraMadonna". Y continuó: "Hebe de Bonafini se robó hasta las piedras. Es un ser demoníaco".





Sobre Milagro Sala, hoy presa en Tucumán desde enero, acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta: "Que me invitaran a tocar para Milagro Sala fue una verdadera patada. Me fui al grito 'que le cante Pablo Milanesa'".





Más tarde opinó sobre una parte de la escena del rock local: "Me da bronca que los que estuvieron en Almafuerte y otros grupos se den vuelta como una media (…) Es necesario escuchar la voz interior. Cómo puede ser que estas personas se hayan comido el PBI de la Nación, no tienen piedad".





"Que devuelvan el dinero que se robaron. ¿Qué hacen abiertas las farmacias que vendían medicamentos truchos?", concluyó Iorio.





Fuente: Teleshow