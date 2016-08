El titular del Aprevide cree posible la vuelta de los visitantes para la 2° fecha

"No estamos muy lejos del regreso en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de que en Independiente, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Estudiantes de La Plata, entre otros, se juegue en breve con visitantes", aseguró Lugones en diálogo con radio Late FM 93.1.





Ante este anuncio, trascendió que en los partidos Olimpo-Lanús; Banfield-Colón de Santa Fe; Independiente-Godoy Cruz de Medoza, Estudiantes de La Plata-Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia ante San Lorenzo, todos correspondiente a la segunda fecha del torneo de Primera División, "podría haber visitantes".





El directivo bonaerense añadió que "que haya o no visitantes depende de los dirigentes del fútbol argentino. Estaba todo dado en San Lorenzo-Banfield (partido por la Copa Sudamericana) y no se pusieron de acuerdo. Hay muchos dirigentes que no quieren que vuelvan. Hay que decir la verdad".





Lugones además aseguró que el Aprevide quiere a "los barras afuera de la cancha y a los hinchas adentro. No le hacemos caso a ningún político que nos pida por un barra. Si cometió un delito, debe ir preso y no puede ingresar en un estadio".