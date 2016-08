Tras la pelea entre Candela Ruggeri y Federico Bal, ahora se cruzaron fuerte sus padres

"Yo no bajé a nadie", dijo Fede Bal ante las acusaciones de Cande Ruggeri, en referencia a la obra Enredados. Un tenso momento se vivió en el Bailando que dio para todo. Entonces fue su padre, Oscar Ruggeri, el que salió a defenderla. Cerrada defensa dio, entonces Carmen Barbieri tuiteó para responderle.



Este miércoles en Este es el Show, pasaron una entrevista que el movilero del programa le hizo al futbolista. "Si mi hija la pasa mal, alguien la va a pasar mal. Les voy advirtiendo", arremetió amenazante. Luego dijo que Fede Bal se equivocó y que "a las mujeres no las podés atacar así". "Yo me enteró ahora en la pista, pensé que me estaban cargando", agregó.





"Hay límites. Yo me río, la paso bien pero… no se metan con mi hija, nada más. Si quieren ver la otra versión la van a ver. Si nadie hace nada… Por eso no entendió Tinelli cuando le dije 'va a haber una masacre'. No le decía a la hinchada yo", disparó.





Cuando le preguntaron si el hijo de Santiago Bal lo defraudó respondió un "sí" seguro y concreto, sin vueltas.





En el momento en que pasaron la entrevista a Ruggeri, Carmen Barbieri estaba mirando. Entonces empezó a tuitear, y lo hizo con mayúsculas, con todo lo que eso implica. "¿Masacre? Palabra horrible, me siento amenazada por la magnitud que significa", disparó "La Leona".





"Yo puedo defender a mi hijo y ser muy dura en mis palabras pero nunca dije que iba a hacer una masacre. ¡Dios!", concluyó minutos después.





