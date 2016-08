Casación rechazó otro planteo de Cristina por la confirmación de Bonadío

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el reclamo de la ex presidenta Cristina Kirchner de apartar de la causa por el "dólar futuro" a los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que antes habían confirmado a Claudio Bonadio como juez de la causa.





La decisión convalida que sean los camaristas Eduardo Farah, Martin Irurzun y Horacio Cattani (actualmente de licencia médica) los que revisen el procesamiento de la ex presidenta dictado por Bonadío por supuesta “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.





Se trata del expediente en que la ex mandataria recusó a Bonadío acusándolo de "enemistad manifiesta", lo que lo tornaría inapto para evaluar su conducta en la operación de venta de dólar a futuro en los finales de su gestión con el objetivo de "anclar" el precio del dólar luego devaluado.





Los camaristas de la Sala II habían ratificado a Bonadio al frente del expediente, tras lo cual la ex mandataria los recusó a ellos.





Bonadío procesó a la ex presidenta a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanolli, entre otros, en tanto Cristina denunció penalmente al presidente del Banco Central, Federico Struzzeneger y al mismo Bonadío, aduciendo que fue la devaluación y no su política la que que generó el quebranto en las arcas del Estado.





La Sala I de la Cámara de Casación, con el voto de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó hoy el pedido de apartar a los integrantes dela Sala II de la Cámara Federal, de igual manera que el viernes pasado declararon "inadmisible" el recurso de la defensa de Cristina reiterando el pedido de apartamiento de Bonadio.





Al estar entonces cuestionados, los camaristas Farah e Irurzun se abstuvieron de fallar sobre su continuidad y en cambio lo hicieron por mayoría los jueces de la Sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.