Rodolfo D'Onofrio: "Hay muchos hinchas de River que son bolivianos y paraguayos"

Desde las tribunas se hizo una mala costumbre que los cantos de cancha contengan en sus letras todo tipo de insultos, críticas xenófobas, amenazas y apología a las drogas. Ante eso, el presidente de River encabezó una cruzada en las últimas horas para abolir de las tribunas uno de esos puntos.





"La gente no se da cuenta lo que está cantando, porque si se dieran cuenta yo creo que no existiría eso de castigar al hermano paraguayo o boliviano", señaló Rodolfo D'Onofrio en relación a las valoraciones xenófobas que bajan desde las gradas del Millonario.





"Muchos paraguayos y bolivianos son hinchas de River. Tenemos filiales en los dos países. Voy mucho a la Villa 31 que hay colectividades paraguayas y bolivianas; ellos vienen mucho a ver a River", explicó en diálogo con el programa radial Jogo Bonito.











A tono con las filiales bolivianas y paraguayas que encabezan esta cruzada contra la xenofobia en las tribunas, el máximo directivo de la entidad de Núñez remarcó: "Estoy totalmente en contra de esos cantos".





La explicación de su oposición, más allá del lógico repudio a la discriminación, se centró en los sentimientos de los niños. "A mi me duele en el alma cuando por ejemplo veo a un chiquito paraguayo o boliviano que le cuesta entender eso. Estuve con ellos y les duele", explicó.





En su mensaje, volvió a apelar a los más chicos para convencer a los hinchas millonarios. "No piensen en un par, en uno de su edad, piensen en un chiquito paraguayo o boliviano que no entiende por qué en el club del que es hincha están cantando eso", llamó a la reflexión.





Fuente: Infobae