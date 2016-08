Mascherano, picante: “En este país hay muchos que ganan siempre”

Comenzó el ciclo Bauza en la Selección y con él llegaron ilusiones renovadas para un equipo que viene de tres golpes duros y que amagó con desarmarse con una renuncia de Lionel Messi. Finalmente el crack del Barcelona no se fue y en Ezeiza el Patón pudo reunir a lo mejor de Argentina. Entre ellos está Javier Mascherano, quien habló en conferencia de prensa y fue picante a la hora de hablar de las críticas, tras las finales perdidas.



“No soy un ganador desde que me levanto hasta que duermo como muchos argentinos. He perdido finales y no me siento un fracasado. Evidentemente, en Argentina hay muchos ganadores natos. No es mi caso. A mí me tocó perder”, dijo en el diálogo con la prensa en el predio de Ezeiza. Fue en su primer entrenamiento con Bauza como entrenador de la Selección.



Esa respuesta llegó después de la consulta por las tres finales perdidas, las dos de Copa América de 2015 y 2016 y la del Mundial, en 2014. Después de la última, en Chile, había desembocado en la renuncia de Messi y la posible salida también del equipo de Mascherano y otros futbolistas. Esas deserciones finalmente no sucedieron. “Si tu amigo, tu capitán, el mejor jugador, dice que no viene más te hace pensar muchas cosas”, dijo el ex River.



Sobre el regreso de Leo para vestir la celeste y blanca, Masche aseguró: “Leo tomó una buena decisión. Sería un pecado, algo muy triste, el no verlo jugando en Argentina”.



Volviendo a los golpes que sufrió el equipo en los últimos tres años, luego de estar en la puerta de tres grandes títulos, el jugador afirmó que “lo peor que se puede hacer es mirar para atrás” y que “como decimos en la intimidad, tenemos que tragar saliva y caminar con la frente alta”.



Además, el futbolista del Barcelona se detuvo un momento para defender la gestión de Gerardo Martino al frente del equipo, aunque también reconoció los méritos del nuevo DT. “El rendimiento del equipo no ameritaba que Martino se fuera. Nos ayudó a ser competitivos tras el Mundial”, dijo. Y agregó: “Si Bauza fue nombrado DT de la Selección es porque puede serlo. Sus logros le dan un plus”.



Por último deseó lo mejor para los compromisos que se vienen: “Buscaremos terminar el año sumando mucho en los compromisos que quedan; sabemos que será dura la clasificación. Ojalá mantengamos la luz que hicimos brillar estos años, que pueda llegar hasta Rusia”.



Fuente: Clarín