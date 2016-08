Poli Norte volvió a ganar y no se baja de lo más alto

Poli Norte consiguió una importante victoria, al superar en calidad de visitante a Hindú por 81 a 77, y conseguir con este resultado cerrar la primera ronda del Torneo Anual de manera invicta, y en lo más alto de las posiciones. Gabriel Sosa fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que el “sagrado” Ignacio Solohaga se lució con 19 puntos.

El local arrancó motivado, generó una buena cantidad de puntos en la zona pintada y, mediante los tiros de larga distancia (4 triples) para llevarse el primer parcial por 23 - 15. Por el contrario, Poli Norte tuvo un pobre comienzo y con muchos errores de por medio.

Poco a poco, los dirigidos por Fernando Juárez fueron mejorando, ajustaron en tanto ofensiva como defensivamente para empezar a emparejar el accionar. Si bien se llevaron el segundo por 23 a 21, Hindú hizo el mérito necesario para irse al descanso largo, ganándolo por 44-38.

En el tercero, Poli Norte se apoyó en Sosa bajo los aros para seguir sumando y, cuando parecían acercarse, el local respondió bien para mantenerse arriba. Esta vez se lo llevo por 64 -57.

En el cierre, la visita no escatimó en ataque y en dos minutos del juego se puso al frente por primera vez (68-67). El trámite se puso a punto. Hindú tuvo varios intentos de triples, hasta que Romero logró convertir, pero García y Sosa llegaron efectivamente a la zona pintada para seguir arriba por 77-78. Hindú no aprovechó la oportunidad y no tuvo más remedio que cortar con faltas, donde García sentenció la victoria desde la línea de simples.

Próxima fecha

Los partidos revancha tendrá como atractivo los siguientes cruces:

Ateneo - Hindú.

Parque América - Red Star.

Salta Central - Olimpia.

Poli Norte - Dep. Juventud.