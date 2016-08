Juegos Evita: El voley, basquet y bádmiton conformaron equipo para el Nacional

La dirección de Deporte Social de la secretaría de Deportes y Recreación de la provincia definió a los representantes de las disciplinas de básquetbol, voley y bádmiton para las finales nacionales de los Juegos “Evita 2016”.

En la oportunidad, los equipos que participarán en la competencia, a desarrollarse en el mes de octubre en la ciudad de Mar del Plata, serán los siguientes:



Voley



Categoría Sub 14

Femenino

Modalidad Escolar: Santa María

Modalidad Comunitario: Belén

Beach voley: Belén



Masculino

Modalidad Escolar: Icaño (La Paz)



Categoría Sub 16



Femenino

Modalidad Escolar: Capital

Modalidad Comunitario: Santa María



Masculino

Modalidad Comunitario: Belen



Basquet

Masculino: 3 x 3 Tinogasta (Sub 14); 5x5 Capital (Sub15 y Sub 17); 3x3 Valle Viejo (Sub 16)



Bádminton

Por su parte, el bádminton también determinó a sus representantes mediante selectivo, que contó con la participación del entrenador nacional Héctor Maleh (de Buenos Aires) y representantes de Capital, Ambato (de Las Juntas) y Valle Viejo (de Sumalao).

En la ocasión, el seleccionado de Catamarca en la disciplina quedó constituido de la siguiente manera:

Categoría Sub 14 Francisco Gabriel Sánchez Pelisari, Juan Pablo Páez y Federico Sebastián Fuenzalida Carma; Milagros Romero, Celeste Guaraz y María José Leiva.