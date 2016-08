Avanza el proyecto para la creación del Colegio Profesional en Criminalística

La diputada Silvana Carrizo se refirió a la problemática laboral por la que atraviesan los egresados de la carrera Técnico en Criminalística.



Según los datos que brindó, son más de 100 egresados que no se encuentran ejerciendo su profesión debido a la centralización y a los requisitos que les exige la Corte de Justicia de Catamarca.



La doctora Carrizo comentó sobre lo que se está trabajando en las comisiones de Legislación General. “En la provincia existen más de cien egresados que no pueden trabajar de lo que estudiaron, lo que se hizo es armar es el proyecto de la Colegiatura del Profesional de Criminalística, entendemos que una vez matriculados y asociados pueden comenzar a trabajar”, expresó.



Cabe aclarar que el proyecto es de la ex diputada del Frente para la Victoria Gabriela Velazco, y por iniciativa de los estudiantes de la carrera fueron quienes impulsaron para que se retome la iniciativa de la colegiatura.





Concentración de registros de peritos



La legisladora detalló la situación actual y los requisitos obligatorios para realizar la matriculación de los egresados. “El problema central es que la Corte de Justicia de Catamarca maneja el registro de peritos, pero para matricularse existe una serie de requisitos, como por ejemplo estar inscriptos como monotributistas y, según la información que relevamos, hay personas que no tienen los ingresos necesarios para pagar este régimen”, aseveró.



Por último, argumentó: “Estamos trabajando en las comisiones, y es muy probable que esta semana se dé el despacho de comisión y se baje al recinto para ser tratado”, y remarcó que “el proyecto propenderá al mejoramiento profesional en todos sus aspectos; fomentará el espíritu de solidaridad y recíproca consideración entre los colegas; contribuirá al estudio y solución de los problemas que en cualquier forma afecten al ejercicio profesional, y estimulará las actividades de investigación científica, asegurándose el control del rigor de las mismas”.