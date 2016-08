Rechazan por "gordita" a una alumna que quiere ser candidata a Reina de la Primavera

“Ella pudo salir de la bulimia y para nosotros es un ejemplo ya que en nuestra familia tenemos problemas de obesidad, yo hace tres meses me hice un by pass gástrico y bajé 30 kilos”, comentó la mujer.

Cuando Serena fue a anotarse para el concurso una de las preceptoras le dijo que “ya no había más lugar, entonces me llaman del colegio y me piden un certificado psicológico para ver si ella estaba bien, porque la que no quiere inscribirla es la rectora”, indicó la madre.

“Esto me sorprendió porque a nadie le piden un informe psicológico para inscribirse, además la rectora no nos atiende, creo que están dejando pasar el tiempo para que no pueda anotarse", dijo, porque "las elecciones son este próximo viernes”.

Serena contó a esta agencia que sufrió bullying desde muy chica. "Sé lo doloroso que es, yo siempre fui gordita y alta, mido 1,85” y además "hace muy poco salí de la bulimia con ayuda profesional”, explicó.

"No estoy enojada, pero sí con tristeza y decepción porque el colegio me enseñó respeto desde que entré y hoy yo no recibí respeto por parte de la institución. Yo solamente quiero dar a conocer mi punto de vista sobre la belleza, quizás sea algo que nadie se anima a decir”

Con el psiquiatra “siempre hablábamos de que la meta es la que nos pone el televisor, el 90-60-90, entonces siempre fue mi meta hacer eso, y yo no podía" porque para cumplir con esos cánones "el peso que me daba la televisión era de 60 kilogramos. Y si vos te pones a pensar es algo ilógico lo que te dice la tele porque es un peso más bajo que lo normal”, apuntó.

“Por eso se me ocurrió esto de inscribirme a la elección de reina”, pues "no importa ser alta, flaca, gorda o baja: esto es para demostrar que si una tiene confianza en sí misma puede lograr montones de metas”, afirmó la joven y agregó: "Tu cuerpo es perfecto porque es tuyo y vos lo tenés que cuidar porque te ayuda a llevar día a día la vida, por eso quise presentarme”.

Mariana, una de sus compañeras, dijo que “Serena es muy buena, ella no se merece ese trato por parte del colegio. Con nuestros compañeros de curso hasta pensamos en hacer una sentada” en rechazo de lo ocurrido, anticipó.

Al terminar el secundario Serena tiene previsto viajar a Buenos Aires para estudiar medicina y vivir con su hermana Bárbara, que en 2009 fue reina de los estudiantes en ese mismo colegio y Mis Simpatía a nivel provincial.

