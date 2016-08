Presupuesto 2017: Pichetto y Massa ratificaron su apoyo pero pidieron por las provincias

Tras una reunión de una hora en el despacho de Pichetto en el Senado, Massa adelantó a la agencia Télam que el PJ y el Frente Renovador armarán "un esquema de equipos que coordinen toda la discusión presupuestaria entre senadores, diputados, gobernadores e intendentes".





Pichetto amplió, por su parte, que la idea es "convocar a todos los gobernadores a una mesa" con el objetivo de "poder armonizar con el presupuesto" y determinar "cuáles son los temas y las demandas más urgentes de las provincias".





Pichetto y Massa repasaron propuestas que esperan trabajar en conjunto en los próximos meses sobre el impuesto a las ganancias, el fondo de ayuda social, las jubilaciones y una ley de empleo para mayores de 50 años y personas con discapacidad.





Ambos coincidieron con que no abordaron la cuestión de los superpoderes y aclararon que tienen la "voluntad de construir consenso" sin importar cuál es el sello partidario que convoque.





"Hay temas que nos preocupan del Presupuesto que queremos conversar porque lo que se vote en Diputados después va a tener que tener correlato en el Senado", explicó Pichetto.





"Nos preocupan los recursos de las provincias o la capacidad de endeudamiento de las provincias en el mercado de acceso al crédito internacional. Es importante que sea automática, que no requiera de autorizaciones", sostuvo, mientras que Massa, añadió que las autorizaciones ya tienen "de por sí un límite en la ley de responsabilidad fiscal".





"Si una provincia viola la ley de responsabilidad fiscal cae del sistema de crédito; por lo tanto si cumple no es necesario que este sometida a la extorsión de las aprobaciones burocráticas", acotó el diputado.





Pichetto dijo que observan "positivamente el hecho de que el Gobierno va a discutir ganancias", sostuvo que tienen expectativas de que "esto mejore el nivel de ingreso de los trabajadores" y precisó que aguardan "cuál va a ser la iniciativa que vendrá con la ley de Presupuesto y va a entrar por la Cámara de Diputados".





Massa, por su parte, agregó que también discutió con Pichetto la cuestión de la "ayuda social" que "tiene que ver con la situación de los sectores informales de la economía, más jubilados, impuesto a las ganancias y asignación universal por hijo y monto de los planes sociales".





"Queremos que el Gobierno haga un refuerzo por pérdida de poder adquisitivo en función de la caída del poder de compra de la gente por la inflación", declaró el diputado, y mencionó "una ley de promoción de las leyes de empleo que tiene que ver con la incorporación de mayores de 50 años y de personas con discapacidad y la transformación de los planeas sociales en planes de empleo".





Pichetto agregó además que, como oposición, saben que "el presupuesto es una herramienta que el gobierno tiene que tener" pero advirtió que las provincias requieren de "determinadas garantías que deben estar consignadas en la ley de leyes".





El senador opinó que se debe "actuar con responsabilidad" y que como oposición deben "arrimarle ideas del gobierno" y calificó como de "mucha complejidad" lo que está sucediendo en barrios del Conurbano y muchas provincias ya que "mucha gente que está en el sector informal o ha perdido el empleo" para lo cual, sostuvo, "hay que ampliar la base del plan Argentina trabaja".