Patricia Bullrich, sobre la muerte del ladrón en San Martín: "La víctima fue el médico"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó sentada la posición del Gobierno en el caso del médico que mató de cuatro tiros a un ladrón que había querido robarle el auto en la puerta de su consultorio, en la localidad bonaerense de San Martín.





"No queremos que las victimas se transformen en victimarios. Nosotros primero queremos proteger a las víctimas. Y en este caso, por supuesto que si hubo un uso irracional de la fuerza, tendrá que analizarlo la Justicia. Pero la víctima fue el médico y no hay que perder de vista este concepto", señaló Bullrich en conferencia de prensa.





Respecto de las amenazas que recibió el médico por parte de familiares del hombre asesinado durante el robo, la ministra pidió que se investiguen: "Nosotros vamos a seguir adelante con todas las instrucciones de la Justicia y si hay amenazas pedimos la investigación y la conjuración de ese posible delito".





El viernes por la noche, el médico Lino Villar Cataldo, de 61 años mató al delincuente Ricardo Krabler, de 24, que intentó robarle el auto. Quedó detenido por homicidio agravado por el uso de arma. Esto suscitó un debate público sobre si se trató de un caso de legítima defensa o no, ya que el médico entró al consultorio a buscar el arma, salió y mató al ladrón de cuarto balazos.





Ayer, uno de los hijos del médico, Darío Villar Cataldo, aseguró que familiares del ladrón se acercaron "preguntando por qué lo mataron". Lo amenazaron de muerte y con incendiar su casa.





