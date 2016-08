Citaron a indagatoria a Julio De Vido y a José López por el Caso Skanska

El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su segundo y ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López en la investigación judicial por sospecha de pago de coimas conocida como Caso Skanska





El fiscal Carlos Stornelli le había pedido en julio pasado a Casanello que cite a indagatoria tanto a De Vido como a López. Para el fiscal ambos ex funcionarios son sospechosos del delito de cohecho (coimas) y defraudación en perjuicio de la administración pública por los sobreprecios en la construcción de los gasoductos Sur y Norte en cuya construcción participaron las empresas Skanska, Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte. Stornelli, en su pedido de indagatoria sostuvo que tanto De Vido López –preso por el affaire de los bolsos y el monasterio- podrían haber sido destinatarios de "comisiones indebidas".





También, consideró que ellos formaron "parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional" y de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" que favorecieron a la constructora sueca Skanska. El fiscal –que tiene delgada la investigación- sostuvo que en este caso hubo una "gran y compleja organización delictual integrada por funcionarios públicos y particulares".





El caso Skanska, una de las primeras causas de corrupción del kichnerismo, fue reabierto en abril pasado por la Sala IV de Casación. En un fallo por mayoría dio por válida una grabación en la que un directivo de la empresa sueca confesaba el pago de sobornos a funcionarios y el uso de facturas falsas.





Los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani votaron por el uso de esa prueba y la reapertura de la causa. La magistrada Ángela Ledesma votó en disidencia. Ahora esa grabación está en manos de Casanello, quien podrá usarla como prueba.





Según informaron fuentes judiciales a Infobae, López tendrá que declarar el 24 de octubre próximo y al día siguiente lo debe hacer De Vido. Ni De Vido ni López habían sido indagados en la etapa anterior de la investigación del Caso Skanska que estuvo a cargo del juez Norberto Oyarbide.





Oyarbide-ahora jubilado- había procesado a otros ex funcionarios y a los empresarios involucrados en el Caso Skanska. La Sala I de la Cámara Federal dictó los sobreseimientos y todos quedaron fuera del alcance de la justicia. Pero con la validación de la grabación comprometedora que hizo la Casación, Stornelli pidió la anulación de los sobreseimientos mediante un planteo de "cosa juzgada írrita". Casanello aceptó el planteo de Stornelli y debe resolverlo la Cámara Federal.





El pedido de indagatoria de Stornelli también alcanzaba a Roberto Baratta, uno de los principales colaboradores de De Vido, quien ocupó el cargo de subsecretario de control y gestión del Ministerio de Planificación, y a Cristian Folgar, quien fuera subsecretario de Combustibles. El fiscal consideró que también debe ser citado a indagatoria Andrés Galera, hombre de confianza de López, quien, en el inicio del Caso Skanska fue involucrado con el sistema de facturas "truchas" que se usó para cobrar coimas. Pero como estos ex funcionarios habían sido sobreseídos sin haber utilizado las grabación como prueba, su situación está pendiente de resolución.





