En una reunión fuera de agenda, Macri recibió a Gómez Centurión en Olivos

El Presidente Mauricio Macri recibió hoy en la residencia de Olivos al suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en una reunión que no figuraba entre las actividades oficiales.





El encuentro, confirmado a Télam por fuentes próximas al Presidente, se produjo sin que al promediar la tarde se conociera su contenido de voces oficiales.





Gómez Centurión llegó a Olivos por la mañana, tras haber ampliado sus argumentos y ratificar que no cometió ningún hecho ilícito, irregularidad o delito desde su función como responsable máximo de las Aduanas del país.





Según las fuentes consultadas, el Presidente escuchó al funcionario separado del cargo y le dijo que, en caso de que la Justicia dictamine su falta de mérito, podrá retomar funciones.





Gómez Centurión, un ex militar que combatió en la guerra de Malvinas y se incorporó al macrismo hace una década, fue desplazado de la Aduana después que el ministerio de Seguridad recibiera un sobre anónimo con una denuncia por actos de corrupción, en la que se lo alude y a otra persona cercana a él y que el Gobierno envió a la Justicia para su investigación.





El ex militar sostuvo en su defensa que las acusaciones en su contra serían una "devolución de gentilezas" por una denuncia sobre supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas anticipadas de importación.