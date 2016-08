La ferocidad de los ciclos

“...Ahora parece que he vuelto a pensar racionalmente de nuevo, en el estilo característico de los científicos. Sin embargo, eso no es algo de lo que haya que alegrarse como si alguien con alguna limitación física hubiera recuperado su buena salud. Un aspecto de esto es que la racionalidad del pensamiento impone un límite al concepto que tiene una persona de su relación con el cosmos. Por ejemplo, un no-zoroastriano podría considerar a Zaratustra simplemente como un loco que arrastró a millones de ingenuos seguidores a un culto de adoración ritual del fuego. Pero sin esa “locura” Zaratustra hubiera sido otro de los millones o billones de individuos que han vivido y después han sido olvidados...” Jhon Nash.



Ya en “La Riqueza de las Naciones”, se hablaba sobre las épocas de bonanza y épocas de carestía. La Revolución Industrial generó un cambio paradigmático en la utilización y preeminencia de los factores productivos. Ricardo en sus “Principios” tomó debida nota del cambio de paradigmas (utilizando el lenguaje de Kuhn) en lo que se refería a la distribución del ingreso. De ahí, podemos referirnos a las fluctuaciones económicas. Esos vaivenes que la actividad económica padece y que en el posmodernismo (período que se inaugura con el Paris del 68 y llega a la actualidad) parecen repetirse como regla de oro. Alza y bajas, auges y depresiones... Trataremos de identificar cuáles de estos fenómenos se producen por el normal acaecer de la ciencia económica y cuáles son autogenerados o motivados por determinados actores del escenario global.



El nudo gordiano de los ciclos económicos consiste en aprender a avizorar por qué se suceden en el tiempo determinados “momentos” de modo recurrente; ahondando en sus verdaderas causales. Hay que cortarlo tal como hizo Alejandro para conquistar Persia. Otros dirían “hay que cortar el bacalao” y desenfundar la verdad, sin teorizar vacuamente, abogando de este modo, por la legitimidad de episodios que no debieran ocurrir; es decir, que podrían evitarse. Creemos que el hartazgo ha colmado la justificación de medidas anticíclicas. Daría la plena sensación que es una palabra que está de moda. El interrogante que cabría hacerse es: ¿No es preferible contener con un dique el ascenso del cauce a tener que pergeñar políticas para elidir un hecho consumado?



Podríamos pasar revista a múltiples teorías de las fluctuaciones económicas, tales como: exógenas (las explicaciones refieren a fenómenos globales), endógenas (crisis o auges desde la “Teoría del Crecimiento Endógeno”), reales (otorgan una rol fundamental a la cuestión tecnológica como variable cíclica), psicológicas y monetarias. Ergo, es innegable su existencia, lo que implica su inexorable estudio. El substrato psicológico de la teoría del Ciclo Económico lo podemos vislumbrar en el Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman. En el ámbito de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, desde la psicología cognitiva, este autor hizo significativos aportes sobre la motivación intrínseca individual. De este modo, Kahneman cambió la visión que los economistas tenían respecto a las que las personas hacen sus juicios y toman sus decisiones. Quedó atrás la visión de las decisiones basadas solamente en el propio interés y en la racionalidad. Experimentalmente quedó comprobado que no siempre nuestras decisiones son racionales y que, en todo caso, influyen otros aspectos psicológicos además de la razón. En consecuencia, abandonamos la suerte de “homo economicus” y observamos que en tiempos de desconcierto se pueden tomar “atajos heurísticos”, que sistemáticamente varían de los principios fundamentales de la teoría de probabilidades

La ferocidad de los ciclos que derriban la felicidad de millones de familias. Son peores que los tifones del Sudeste Asiático. A río revuelto, ganancia de pescadores. Estos son los especuladores quienes siempre sobrevuelan, tal como verdaderos buitres, las presas y atacan en el momento justo.... Cortesanos que quieren ser reyes.. Unidades o personas deleznables que codician y nunca generan valor. ¿Sabrán sobre la Espada de Damocles...? En su fuero interno toman debida nota que si salieran del anonimato y tuvieran que actuar por sí mismos, la Espada se les clavaría sobre la silla turca y la glándula hipofisaria se desangraría provocándoles la muerte inmediata. Volviéndonos neokeynesianos diríamos que son a quienes se dirige la “eutanasia del rentista”. Es la atrocidad de las fluctuaciones que es tutelada por el anarcocapitalismo que enseñorea el mundo donde los players nunca se conforman y siempre quieren más.



Las etapas del ciclo económico se autogeneran por leyes naturales o son generados exprofeso. Citemos por un momento a Daniel Estulin, el investigador y escritor lituano quien echa bastante luz sobre estos tópicos en su obra “El Club Bildelberg”. Se trata de una suerte de masonería que se reúne secreta y periódicamente en aras de la manipulación de variables cruciales de la economía mundial degenerando a los ciclos económicos en provecho de determinados intereses. Hablamos de manejo de tipos de interés, tipos de cambio; precios de commodities, precios relativos, guerras, catástrofes... Son quienes sacan tajada del remolino, de las turbulencias, desequilibrios o de las crisis. Ejemplo de ellos son los fondos buitres quienes en el año 2001 conjugaron contra el peso argentino).

El éxito estribaría en conseguir que las fluctuaciones económicas logren ser atemperadas y, en lo posible, evitadas. Es decir, la misión de la economía en este campo sería la de morigerar ciertos cimbronazos que dejan inermes a los agentes más vulnerables del escenario económico. En la realidad pocas veces se observa esta acción y la invitación al pesimismo es constante. Por más que hagamos esfuerzos hercúleos, terminaremos como hilvanando sagas islandesas probablemente escribiendo sobre los vikingos o sobre el derretimiento de las nieves eternas de Groenlandia. Dicho de otro modo, estaríamos desorientados si quisiéramos estimar variables escuchando o leyendo a agoreros que, lejos de la economía social, están preocupados por hacer lobby para determinadas corporaciones. Desde lo social, exigimos la exactitud necesaria para que todo el arsenal técnico se ponga al servicio del hombre sanguíneo y sentimental. Creemos en la conveniencia de una economía cada día más intervenida por la Filosofía, madre de todas las ciencias quitando un poco del primer plano a las ciencias exactas.