Nuevo round: Sturzenegger desautorizó los dichos de Prat Gay sobre la inflación

A pocas horas de haber respondido con un “cross” al titular del Banco Nación, Carlos Melconian, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se volvió a plantar ante el hombre fuerte de la economía argentina, Alfonso Prat Gay.

Sturzenegger, adelantó hoy que “agosto mostrará una significativa desaceleración de la inflación”, pero advirtió que ello “no provee los elementos suficientes para que pueda concluirse que sea conveniente relajar la política monetaria”.

Sturzenegger mostró una postura más conservadora, luego de que ayer el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, celebró que el Índice de Precios al Consumidor de agosto “será menor al 1 por ciento” y remarcó que “ya no es un tema la inflación” cuando “hace dos meses era la única preocupación”.

Al disertar en un Simposio Internacional de Economía, organizado por la Universidad de Tel Aviv, el titular del BCRA estimó que “sin contar el efecto deflacionario” que arrojará sobre la medición de precios las suspensiones de los aumentos tarifarios, “se alcanzaría una inflación por debajo del 1,5 por ciento”.

Y destacó que “esa meta (del 1,5 por ciento) la habíamos propuesto para el último trimestre” del año, por lo que “se alcanzará dos meses antes de lo previsto”.

Ayer, el ministro De todos modos, y tras reiterar que “el objetivo” del Gobierno es alcanzar una inflación anual del “cinco por ciento en 2019”, Sturzenegger aclaró que pese a la merma inflacionaria que se prevé, el BCRA no impulsará un reducción abrupta de la tasa de interés.

“La desaceleración de agosto no provee los elementos suficientes para que pueda concluirse que sea conveniente relajar la política monetaria que viene llevando adelante el BCRA”, sostuvo el funcionario, quien también agregó que “el gradualismo fiscal (que instrumenta el Gobierno) no compromete ni condiciona la política monetaria”.

Para Sturzenegger, “el crecimiento económico sostenible no puede estar separado de la estabilidad de precios y ésta, a su vez, depende de una política monetaria creíble y comprometida”.

“Hemos aprendido que un elemento vital de la receta lo constituye la independencia del Banco Central. Esta independencia es fundamental, porque una parte importante de la agenda de sostener una baja tasa de inflación requiere el entendimiento que el compromiso a la reducción de la inflación no estará condicionado por urgencias políticas u objetivos de corto plazo”.

Fuente: Nexofin