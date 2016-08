Miles de migrantes son rescatados frente a la costa de Libia

Guardacostas italianos y barcos de organizaciones no gubernamentales rescataron el lunes a miles de migrantes cerca de la costa libia en lo que se ha convertido en una nueva ola de desesperación por huir de la guerra, la pobreza y los traficantes de personas.

Un hombre se agarraba al lateral de un barco de madera mientras esperaba a ser rescatado a 21 kilómetros de la costa de Sabratha, en Libia. Credit Emilio Morenatti/Associated Press

La operación tuvo lugar a unos 20 kilómetros de la costa norte de Sabratha, en Libia, y las organizaciones Proactiva Open Arms y Médicos Sin Fronteras ayudaron a salvar a unas 3000 personas que viajaban en 20 botes de madera.

Miles de migrantes fueron rescatados en el Mediterráneo por las lanchas de salvamento de Proactiva Open Arms y Médicos Sin Fronteras. Credit Emilio Morenatti/Associated Press

Los migrantes, en su mayoría de Eritrea y Somalia, saludaban a los rescatistas a medida que sus barcos se les acercaban. Algunos saltaban al agua, otros llevaban bebés en brazos. Los barcos no pueden llegar a la costa de Italia ya que parten en condiciones de hacinamiento y sin el combustible necesario, con la esperanza de navegar al menos 25 kilómetros y allí esperar a que llegue el rescate.

Varios oficiales de la marina italiana ayudan a bajar de un barco de madera a una mujer. Credit Emilio Morenatti/Associated Press

Decenas de miles de africanos y de personas que huyen de las guerras de Siria y Afganistán intentan la peligrosa travesía del Mediterráneo como puerta de entrada a una vida mejor en Europa.

El caos y la falta de controles fronterizos han convertido a Libia en una ruta de tránsito hacia Europa. Desde el derrocamiento del dictador libio Muamar Gadafi, el país se ha convertido en un Estado fallido con varias milicias que luchan por el control entre sí y contra el Estado Islámico.

Varias personas, incluidos niños, descansan en un barco de rescate. Credit Emilio Morenatti/Associated Press

En junio, la Unión Europea expandió sus operativos contra el tráfico de personas en el Mediterráneo hasta la costa libia para formar allí a una fuerza naval, que intercepta los barcos y los regresa al país, donde permanecen detenidos en condiciones que vulneran sus derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos y expertos estiman que hay al menos 3500 migrantes en 20 centros de detención por todo Libia. Otros están en centros no autorizados bajo el control de organizaciones criminales y milicias.

Fuente: The New York Times Es