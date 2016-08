Estacionamiento prepago: trabajadores reclaman un aumento de 1.000 pesos

Ayer por la mañana, el personal de la cooperativa Juntos podemos, encargada de los estacionamientos prepagos del microcentro de la ciudad, se manifestaron enfrente del Palacio Municipal para solicitar al Ejecutivo municipal un incremento salarial de $ 1.000.



El presidente de la cooperativa, Alberto Moreira, aclaró la situación que atraviesan los trabajadores. “Nuestro reclamo es el mismo que planteó la cooperativa Crecer, del turno tarde; nosotros nos comunicamos con el secretario de Seguridad Ciudadana, Silvio Martoccia, y no quiso darnos el aumento a nosotros, los que trabajamos en el turno mañana”.



“Desde la cooperativa presentamos los balances correspondientes y los números cierran en lo absoluto para que se nos otorgue el aumento que estamos solicitando. Creemos que el secretario de Seguridad no le pasó los informes al intendente Jalil y el funcionario Martoccia dijo que el impedimento del aumento pasaba porque el turno mañana no facturaba lo suficiente; hicimos los números y quedó demostrado que facturamos más que el turno tarde”, dijo.



Actualmente la cooperativa cuenta con 35 trabajadores, de los cuales 2 realizan trabajos administrativos por problemas de salud ya que no pueden salir a la calle.



Por último, detalló: “Nuestro sueldo actual es de $ 3.000 y vamos a seguir con las manifestaciones pacíficas reclamando por un salario digno”.