En offside: filtran chats privados de un periodista siendo violento con mujeres

El periodista deportivo Maximiliano Fourcade está pasando por un momento muy incomodo, ya que se filtraron varios chats donde intenta conquistar mujeres de una manera muy violenta y desubicada.





Mediante el usuario de Twitter Anti Botineras, se pueden ver las distintas conversaciones que tuvo el cronista con algunas mujeres.





















Ante el escándalo, Fourcade emitió un comunicado por la misma red social y luego cerró su cuenta.





"En relación a los sucedido durante el fin de semana mediante las redes sociales, quiero y me parece oportuno aclara que casi todas las charlas publicadas fueron apócrifas, y que mis contraseñas fueron violentadas con el fin de causar mucho daño. No pensé que en esta vida había gente con semejante odio, malicia, cobardía y una persecuta para quienes piensan distinto.





Mi abogado tiene todas las pruebas, y en las próximas horas iniciare las acciones legales correspondientes, teniendo en cuenta que me han afectado a mí, y a mi círculo íntimo".





Fuente: Diario Veloz