Escándalo con Diego Maradona en Ezeiza

Diego Maradona tenía previsto regresar a Dubai junto a Rocío Oliva, pero una confusa situación prohibió salir del país a astro del fútbol.





Según informó TN, el Diez se preparaba para tomar el vuelo que lo llevaría nuevamente a Dubai cuando las autoridades de Migraciones le informaron que su pasaporte figuraba como “robado”.





Enfurecido, Maradona aseguró que se trató de la obra de “algún político traidor”.





“Su pasaporte figura denunciado por robo. Disculpe, pero no va a poder salir del país”, le informaron a Diego, quien aclaró que “jamás denunciamos ni el robo ni la pérdida de mi pasaporte”.





Indignado, siguió: “Esto parece joda. No va a quedar así. Es claramente la maniobra de un político traidor. Por eso le dije a Matías Morla que este mismo lunes vaya a la Justicia a aclarar este tema”.





“Ahora me vuelvo a Nordelta caliente y mañana que se agarren, porque hasta que no sepa quién fue el que hizo esto, no voy a parar“, afirmó ante la prensa.





Fuente: Exitoina