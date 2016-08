Bauza inició su ciclo en la Selección, aunque todavía espera por Messi

Edgardo Bauza comenzó su ciclo al frente de la Selección Argentina. El Patón puso primera en Ezeiza con los futbolistas y este jueves, ante Uruguay, en Mendoza, dirigirá por primera vez al equipo nacional en busca de un boleto al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el gran ausente en la primera práctica del Patón fue Lionel Messi, que arribará esta madrugada al país junto a Javier Mascherano, ambos provenientes de Barcelona.





Cerca de las 16, los jugadores que convocó Bauza salieron al césped del predio de Ezeiza. Hubo una práctica liviana y hasta un fútbol reducido que tuvo por un lado a Ramiro Funes Mori, Angel Correa, Marcos Rojo, Augusto Fernández y Erik Lamela; y del otro a Nico Gaitán, Lucas Alario (una de las caras nuevas), Martín Demichelis, Emmanuel Mas y Facundo Roncaglia.





Aparte estuvieron los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Mariano Andújar que trabajaron con Gustavo Campagnuolo, que también llegó de la mano de Bauza para reemplazar a Gustavo Piñero. Y por su parte, en el gimnasio, estuvieron Lucas Biglia, Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta (vuelve tras una operación en el tobillo), Paulo Dybala y Lucas Pratto, la otra novedad del Patón en el ataque.





Esta madrugada llegarán Messi y Mascherano. Pero también lo harán en las próximas horas Ever Banega, Angel Di María, Mateo Musacchio, Matías Kranevitter y Gabriel Mercado para completar la nómina de 25 jugadores que llamó el flamante entrenador. Quedaron desafectados por lesiones Sergio Agüero y Javier Pastore.





Este martes por la mañana en Ezeiza, Bauza dispuso que el plantel se dedique a mirar los videos que editó su hijo Maxi (el encargado del material audiovisual para el cuerpo técnico). Van a repasar a los rivales Uruguay y Venezuela, pero también movimiento propios de la última Copa América Centenario, para potenciar lo que está bien y corregir los errores. Por la tarde, el Patón dirigirá por primera vez al grupo completo y empezará a definir a los once que enfrentarán a los uruguayos, ya que solo tendrá dos ensayos antes del partido.





Aunque todavía no lo probó, Bauza tiene un equipo titular tentativo con Romero; Mercado (está un escalón arriba de Zabaleta), Otamendi, Funes Mori, Mas (Rojo está suspendido y regresará ante Venezuela); Biglia (Banega jugaría en Mérida) y Mascherano; Messi, Dybala, Di María; y Pratto en el centro del ataque.





Este miércoles el plantel volverá a trabajar en Ezeiza y por la tarde partirá a Mendoza. A la noche -cerca de las 21- el Patón ofrecerá una conferencia de prensa. Y el jueves a las 20.30, en el Malvinas Argentinas, llegará la hora de la verdad.

















