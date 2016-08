Macri y Vidal en La Matanza: "Vinimos para quedarnos"

Después de algunas marchas y contramarchas, Mauricio Macri visitó el partido de La Matanza por primera vez desde que fue elegido Presidente.





Pasadas las 13, el jefe de Estado apareció en la localidad de Virrey Del Pino, donde la empresa de gaseosas Manaos tiene la planta embotelladora más grande de Latinoamérica. Junto a él estaba la gobernadora María Eugenia Vidal.





"Vinimos para quedarnos en La Matanza, para demostrar que la Argentina no termina en la General Paz", aseguró el mandatario de cara a los empleados de la compañía de bebidas.





El Presidente pidió confianza y aseguró que su proyecto "no se basa en un líder mesiánico", sino en el aporte de todos. "A nosotros nos toca el rol de conducción política, trabajar entendiendo que nosotros no somos los protagonistas, que tenemos que simplificar la vida de la gente", apuntó.





En otro momento de su discurso, Macri se refirió a los paros docentes y lamentó "la actitud de los gremios" que perjudican con con esas medidas. También se dirigió a los dirigentes opositores que viven agrediendo: "El camino es escucharnos, queremos que todos los argentinos sumen en esta construcción".





El mensaje incluyó además una alusión a los jueces de todo el país, a quienes pidió que "sigan comprometidos con defender el valor de la ley"





Aunque no hizo una mención directa, su mensaje aludió también a la "marcha de la resistencia" del kirchnerismo y otras protestas que recibió su gobierno: "Para aquellos que sigo viendo a diario enojados, queriendo pelear o confrontar, les quiero decir que necesitamos que todos nos demos la oportunidad. Pueden estar equivocados. Si la mayoría hemos decidido un cambio en democracia, es porque creímos que hay un mejor futuro para todos".





Para cerrar su discurso, Macri recurrió al eslogan de la marca de bebidas: "Así como ustedes dicen '¡Vamos Manaos!', yo digo '¡Vamos Argentina!'".





Inicialmente el evento estaba previsto para las 10:30, pero luego se comunicó oficialmente que el acto se postergaba por "razones climáticas", pero a las 11:30 se informó que había sido reprogramado para las 13:15.





Los detalles de la presentación no habían sido dados a conocer públicamente, porque el Gobierno ha decidido restringir la difusión de la agenda del jefe de Estado para evitar filtraciones e incidentes.





La visita del Presidente se produjo en el marco de un cuidado operativo de seguridad y en medio de especulaciones sobre el avance de un proyecto para dividir La Matanza en cuatro distritos, lo que genera tensión con buena parte del PJ que allí mantiene su fortaleza política.





Macri no había vuelto a pisar ese territorio desde que fue electo: había caminado el distrito en campaña con los ya clásicos "timbreos" del PRO, pero no había vuelto tras imponerse en la segunda vuelta electoral.





Fuente: Infobae