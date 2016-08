Prat-Gay adelantó que la inflación de agosto será "menor al 1%" y negó que la anual toque el 45%

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, aseguró hoy que la inflación de agosto "será menor al 1%" incluso sacando "la corrección de las tarifas" que, según el funcionario, "le va a restar casi un punto".



"Es muy posible que aún con la corrección de tarifas, que le va a restar casi un punto, aún sacando eso, la inflación de agosto ya apuntaba a menos del 1%, que es el índice más bajo en 10 años. Estamos consiguiendo lo que dijimos que íbamos a conseguir, que era bajar la inflación en el segundo semestre", resaltó en diálogo con Radio La Red.



Y enfatizó: "Estamos mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nosotros desactivamos muchas bombas y ahora estamos discutiendo de inflación; ya no es un tema la inflación".



"La inflación está bajando y está bajando muy fuerte. Estamos logrando lo que dijimos que íbamos a conseguir que era bajar la inflación en el segundo semestre", apuntó.



Si bien aclaró que una vez ratificada la readecuación tarifaria tras las audiencias públicas pueda haber un impacto en el índice inflacionario de los próximos meses, aseguró que "se moderó el aumento en el precio de los alimentos", y afirmó que eso "se vería con mucha más claridad si los institutos de estadísticas pudieran medir las promociones de los supermercados".



En tanto, negó enfáticamente que la inflación anual vaya a rozar el 45%: "Seguro no va a ser 45%, ni aún con el distrito de mayor impacto de tarifas".



Al ser consultado sobre el precio del dólar, señaló que "$ 16 si se mira el precio de los alimentos preferiría que fuera más bajo, pero si se mira las economías regionales y la actividad de las Pymes convendría que fuese más alto".



Volvió a plantear la necesidad de llevar adelante una mesa de diálogo, paso que consideró necesario desde el comienzo de la gestión, aunque señaló que entonces no estaban dadas las condiciones.



Sobre la actividad económica, admitió una caída en la primera mitad del año pero resaltó que "es la misma que en la segunda mitad del año anterior". "Esto no es algo que empezó con nosotros, empezó antes", subrayó.



Reconoció que en el primer semestre "aumentaron más los precios que los salarios", pero consideró que tras la paritarias y la baja de la inflación "no sería bueno reabrir las paritarias".



"Tenemos que reconocer que hay una baja fuerte en la inflación que en esta segunda mitad del año va a mejorar el poder adquisitivo del salario y mucho dinamismo en el interior, hasta hay una recuperación en Brasil. Esta discusión podía tener asidero hasta dos meses atrás", analizó.



Respecto al nuevo cuadro tarifario del gas, señaló que se "está discutiendo si el tope es del 300%" y descartó que sea un tema definido. Adelantó sin embargo, que harán caso al fallo de la Corte Suprema que pidió "gradualidad" en la suba de los servicios.



Al ser consultado sobre si ocuparía el lugar de la canciller Susana Malcorra si esta llega a la ONU, dijo que si el presidente Mauricio Macri se lo pide y cree que puede estar en ese lugar lo va "a contemplar".



Fuente: Cronista.com