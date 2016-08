Por día arrestan entre 5 y 7 personas en los súper por hurto: ¿delito o hambre?

A diario, los partes oficiales de la Policía de la provincia, remitidos a los medios de prensa locales a través del área de Prensa de Relaciones Institucionales, dan cuenta del arresto de personas en los supermercados de la Capital, por ocultar mercadería entre sus prendas de vestir y/o el cochecito del bebé; principalmente comestibles, que por falta de dinero estas personas no los pasan por la línea de caja.



Las cámaras de seguridad y la vigilancia privada con que cuentan estos comercios, permiten divisar este accionar y descubrirlos antes de que ganen la calle. De un análisis realizado sobre la base de la información oficial, se puede establecer que en promedio por día son trasladadas del supermercado a la comisaría entre cinco y siete personas. Casi en la totalidad de los casos se trata de mujeres mayores de edad. Así también, se desprende que en el 90 % de los casos denunciados por los encargados de los súper damnificados, la mercadería hurtada se trata de carne, yerba, galletas, etc., y el otro porcentaje corresponde a elementos de aseo personal.



Si bien es cierto que apropiarse de un bien ajeno -sea cual fuera este bien- es un delito que por su modalidad podrá encuadrarse en robo, hurto, etc., ¿tomar un alimento por hambre también lo es? Este gran interrogante ha desatado una enorme polémica en el ámbito de la Justicia tanto local como nacional, al punto tal que existe en la actualidad un fallo en Italia, que considera que esconder la comida y no pagarla en la línea de caja del supermercado no es delito (ver aparte).



En Catamarca

En la historia judicial de nuestra provincia, ninguna persona fue llevada a juicio por hurtar comida de un supermercado, aún cuando sí se iniciaron en la sede judicial múltiples causas a raíz de las reiteradas denuncias de los propietarios de los súper. Consultados algunos funcionarios judiciales al respecto, señalaron que casi en el 90 % de los casos se corrobora que “la persona hurtó por necesidad, por hambre, y eso no puede ser considerado un delito, pero debemos darle una sanción y es tener prohibido el ingreso al local donde perpetró el ilícito”.



En Italia, robar por hambre no es delito

Roma. Robar por hambre no es delito. Así lo estableció una sentencia de la Corte de Casación, máxima instancia judicial italiana que decidió revertir dos fallos y no condenar a un homeless que había sido sorprendido llevándose de un supermercado unas salchichas y dos pedazos de queso por un valor de cuatro euros y siete centavos. “El hecho no constituye delito”, afirmó la Corte de Casación, al sostener que no es punible quien, por necesidad, roba en el supermercado pequeñas cantidades de comida para “hacerle frente” a la “imprescindible exigencia de alimentarse”.



El protagonista del caso, que tuvo gran repercusión en la opinión pública italiana, es Roman Otriakov, un joven sin techo oriundo de Ucrania. En 2015, el hombre fue condenado en primer grado a seis meses de reclusión condicional y a pagar una multa de 100 euros. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Otriakov no recurrió ese fallo ante la Corte de Casación, sino que lo hizo el fiscal General de ese tribunal, Antonio Lucisano. Este arguyó que no había sido un verdadero robo el ocurrido en un supermercado de Génova en 2012, sino un intento de robo: Otriakov, de hecho, en la caja había pagado un paquete de grisines. Fue poco antes de irse del supermercado que un cliente advirtió que el sin techo tenía ocultos en el bolsillo unas salchichas y un par de pedazos de queso.



Maurizio Fumo, presidente de la Corte de Casación, fue más allá del pedido de caratular el hecho como un “intento de robo”. Y para sorpresa de todo el mundo, directamente anuló las condenas anteriores. “La condición del imputado y las circunstancias en las que tuvo lugar la apropiación de la mercadería demuestran que se apropió de esa poca comida para hacer frente a una inmediata e imprescindible exigencia de alimentarse, actuando por lo tanto en estado de necesidad”, dictaminó en el fallo definitivo.



La sentencia no es innovadora en Italia, porque no es la primera vez que para juzgar a quien roba comida por un valor irrisorio se aplica un artículo del Código Penal que alude al “estado de necesidad”. Aunque sí es considerado sin precedente que se anule en forma definitiva la sentencia anterior de la Corte de Apelaciones porque “el hecho no constituye delito”.