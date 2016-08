Las compra-ventas en las redes sociales son proclives a encontrar artículos robados

Son numerosos los grupos de compra y venta a través de las redes sociales que comenzaron a propagarse en los últimos años.



El método es muy fácil para unirse a un grupo donde se ofrece una gran variedad de artículos y productos, con tan sólo realizar un comentario en la foto del artefacto que se quiere adquirir; posteriormente se intercambian los números teléfonicos para pactar la entrega previamente acordada.



La simplicidad del negocio también esconde el misterio sobre el origen de los artículos que se comercializan, con la particularidad de las redes sociales que no quedan expuestos a controles.



Característica de los grupos de compra y venta directa

La modalidad de venta no tiene ninguna medida de seguridad vigente, y ademas carece de controles tributarios.



Por ejemplo un administrador crea el grupo, realiza las invitaciones y sugerencias para los amigos, permitiendo a su vez que se sumen más integrantes libremente. A su vez, posibilita aquellos que están dentro de ese grupo suban fotos de los productos que quieran comercializar, les colocan un precio y la persona que va a comprar toma contacto a través de comentarios en la foto o por mensajes privados con el vendedor, quedando la particularidad que se invierten los roles, ahora el comprador se transforma en un potencial vendedor y esa forma se retroalimenta el grupo.



Personas que encuentran sus pertenencias en las redes sociales

Uno los damnificados comentó cómo encontró su bicicleta sustraída de su vivienda el pasado miércoles por la noche, en uno de estos grupos. “El miércoles por la noche, ingresaron a mi casa y me robaron la bicicleta, al día siguiente publiqué la foto de mi bici en Facebook, y a los días me alertaron en uno de los comentarios que la estaban ofreciendo en un grupo”.



Otra de las personas comentó: “En mi caso me robaron una notebook desde el interior de mi casa mientras dormía, luego uno de mis vecinos me recomendó que ingresara en los grupos de compra y venta de Catamarca de Facebook y así logré encontrar mi computadora”.



La forma de concretarse la venta se define de manera privada y no queda registro alguno del trato comercial, lo que la vuelve más atractiva y peligrosa para el engaño. Ssucede que en otras páginas para ofrecer artículos se cobra comisiones por el servicio.