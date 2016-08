“Nos encontramos con partidas inexistentes o con baja ejecución”

Días pasados, la diputada provincial del Frente Cívico y Social-Cambiemos, Verónica Rodríguez Calascibetta, presentó un pedido de informes para conocer el destino del mobiliario y equipamiento de alta tecnología del estadio de fútbol del Bicentenario, valuados en 852.609 dólares. La solicitud está dirigida al secretario de Deportes, Maximiliano Brumec, a quien requiere que detalle, también, el estado del equipamiento actual del estadio.



En contacto con LA UNION, la legisladora radical dio más detalles acerca del pedido de informe.



“Hemos avanzado primero con el pedido de informe, respecto de los bienes muebles que el Estado debería tener en funcionamiento en el estadio, y después con la obra en sí. Y cuando nos abocamos en la oficina a estudiar y a profundizar sobre qué había pasado con el estadio porque lo primero que buscamos eran las partidas presupuestarias que están destinadas al mantenimiento de todas las obras, incluida la del estadio, nos encontramos con partidas inexistentes o con muy baja ejecución”, reveló Calascibetta.



En este sentido, indicó: “Empezamos a ver en el Boletín Oficial cuáles habían sido los actos administrativos que se habían realizado, y las constancias son de una recepción provisoria con objeciones en el 2011, una no recepción de la obra en el 2012, ya con esta gestión, y conforme a lo que surge de los considerandos, la empresa pide una actualización de precios, el Estado no recepciona la obra, y lo que nosotros tenemos conocimiento es que eso se apela y no se resuelve, queda en stand by hasta la fecha, porque no tenemos publicado en el Boletín Oficial ningún instrumento que determine que ha habido algún otro acto administrativo que haya avanzado sobre el estadio. El problema de esto es que ya en el 2012, a través del decreto de la Gobernadora de la provincia y la resolución de Obras Públicas, se determina la no recepción de la obra y la aplicación de una multa, que debería ser descontada del fondo de reparo. Esa multa aparentemente no ha sido ejecutada, por lo menos si fue ejecutada debería haberse ido a la reparación, porque hay un fondo de reparo como tienen todas las obras de toda la provincia, porque así lo regula la ley de Obras Públicas, que está destinado justamente para todos los trabajos de reparación dentro del ámbito de la obra”.



De igual modo, aseveró: “Lo que no surge desde el 2012 hasta la fecha es que haya sido utilizado ese dinero destinado para la reparación, o alguna otra partida para mantenimiento, para poner en condiciones el estadio. Lo grave de esto es la desidia, es la omisión, esta falta de acción del Estado. Una falta de acción que se esconde detrás de operativos, haciendo correr rumores equivocados respecto del estadio lo que ha logrado es esconder una omisión de más de 39 meses del Estado de no hacer absolutamente nada más que utilizarlo. Porque ustedes recuerden que dentro del ámbito del estadio hemos tenido a Los Pumas, Boca, espectáculos musicales; hemos tenido un movimiento importantísimo. Y también hemos tenido declaraciones de los mismos administradores del estadio diciendo de que ellos no podían avanzar sobre la reparación y mantenimiento del estadio, que tenían filtraciones de agua y que no podían avanzar porque pertenecía al ministerio de Obras Públicas, y este ministerio no avanzaba sobre la cuestión. Entonces ¿qué nos deja todo esto? Objetivamente, sin hacer ninguna apreciación subjetiva y sin pararnos en ningún lugar en particular, nos deja que ha habido claramente, conforme con lo que objetivamente surge de los boletines oficiales, una desidia. A eso hay que agregarle algo más. Ustedes recuerdan cuando se anunció el convenio con el Colegio de Ingenieros, que ya estaba firmado, que ya estaba listo, que ya iban a diagnosticar después de un montón de años, pero se habían decidido a diagnosticar cuáles eran los problemas que tenía el estadio. Parece que el Gobierno no tiene técnicos que estén preparados, yo creo que sí, pero aparentemente no tenían técnicos. El Colegio de Ingenieros después brilló por su ausencia, como el convenio, y este año aparece un informe, supuesto, porque no es público, nadie lo conoce, nadie lo vio”.