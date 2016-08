Desde el Gobierno aseguran que apenas tienen para pagar sueldos

En la última reunión de la Comisión de Participación Municipal, todos los intendentes coincidieron en que es imposible afrontar un incremento salarial en lo que queda de 2016, ante el duro panorama económico y la pésima administración fiscal de los últimos años en la provincia y en las comunas.



En este sentido, el subsecretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre, reveló lo crítica que es la situación para los municipios como para la provincia.



“La principal preocupación que tienen no sólo los intendentes sino también el Gobierno de la provincia es el tema salarial. En virtud de la baja de la coparticipación que vamos viendo en los últimos días, en los últimos meses es como que estamos todos a la expectativa de ver cómo cierran los números para poder llegar a pagar los sueldos de todos los empleados provinciales y municipales”, expresó Aguirre.



En este sentido, indicó que “estamos permanentemente conversando con los ministros de Hacienda y de Gobierno, estando atentos y también planificando alternativas para que la Provincia pueda también colaborar a los municipios que no tengan para pagar los sueldos y, por supuesto, de que se puedan prestar los servicios básicos en cada una de las circunscripciones”.



Asistencia financiera

Además, el subsecretario de Asuntos Municipales indicó que hay varios pedidos de asistencia financiera de los municipios ante el duro escenario financiero.



“Hay pedidos de la mayoría de los municipios y, teniendo en cuenta que la provincia cuenta con un presupuesto designado y ya estamos entrando a setiembre, y teniendo en cuenta además que se han usado muchos fondos para poder ayudar al pago de los aguinaldos, no tenemos lamentablemente la posibilidad de ayudar en el 100 % a todos los municipios que han pedido. Por eso es importante conversar con ellos, ya afinando el lápiz, conversar con Hacienda también porque bueno, es necesario ayudar, pero no contamos con todos los recursos necesarios si tuviéramos que pagar o ayudar en el 100 % a cada uno de los municipios que lo han solicitado”, explicó Aguirre.



Empréstito

Por otro lado, hizo referencia al crédito que tomará el Gobierno provincial por 780 millones de pesos y la utilización que se hará en los municipios.



“Los fondos del préstamo tienen que ir destinados exclusivamente a obras o a inversiones de capital, es decir que no está permitido que se usen para gastos corrientes. Eso lo dice la ley y eso fue el acuerdo que firmó la Nación con las provincias. Lo que creemos es que es muy importante ese tipo de inversiones, porque va a generar puestos de trabajo en la construcción y otras actividades dentro de las comunidades. Estaría dirigida no sólo a los empleados municipales sino a los que no tienen trabajo y necesitan de las obras públicas para poder llevar el sustento a su hogar. Y esa es un poco la idea que tuvimos con haber coparticipado a los municipios los fondos del préstamo”, concluyó Aguirre.



