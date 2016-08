Amenazas; ¿Macri fuera, Cristina libre?

Una amenaza es la advertencia de un posible riesgo para alguien o algo. Desde que asumió el poder el 10/12/2015, Mauricio Macri ha recibido alrededor de 11.000 amenazas, todas ellas de una enorme gravedad.



Las amenazas a María Eugenia Vidal, no menos graves, no están cuantificadas, pero son muchas. ¿De dónde provienen estas amenazas? Son honrosas, tanto Macri como Vidal, están tomando medidas que afectan la corrupción de la política, de la policía bonaerense y del sistema penitenciario.



María Eugenia Vidal: “Te vamos a reventar el gobierno”, llamada telefónico. Hace un tiempo se encontraron 2 policías (bonaerenses) a las 5 de la mañana revisando los cajones del despacho de la gobernadora. Al intendente de La Plata, Garro, 3 delincuentes, un mediodía, asaltaron la casa que alquilaba en un country, redujeron a su mujer, su cuñada, los hijos de ambas y robaron.



El ministro Federico Salvai denunció que entraron en su casa alquilada en La Plata, un domingo que durmió en Buenos Aires y le robaron su laptop. Hubo varias amenazas de bomba. Esta semana se encontró un cartucho de escopeta en la entrada de la ex casa de la gobernadora, un claro mensaje.



Macri: “Nuestro odio lo calmaremos con los hijos. Espero que @Macri le deje guardaespaldas de por vida a Antonia”, tuit. “Si algo hizo mal el kirchnerismo es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha en sus 12 años de gestión”, tuit. “Maten a la chiquita”, tuit. Este fue ubicado.



Más los 2 falsos terroristas islámicos, que asustaron en serio, Walter Ovejero y Miguel de Paola, este último sigue detenido, la policía cree que sabe demasiado sobre el terrorismo de Isis. Están las convocatorias de Miles x Tierra, Techo y Trabajo, el partido de D´Elía, Esteche y Mariotto…y Boudou.



Mamá Hebe brindando con Cristina en la casa de las Madres “Para que Macri nos tenga miedo”. Yo no sé si Macri tiene miedo, yo tengo miedo, y no me gusta. Porque cuando el presidente y la gobernadora fueron a Mar del Plata a inaugurar un barrio, las amenazas se convirtieron en ataque. Arrojar piedras y ladrillos a un auto que no está blindado, es un ataque real. David mató a Goliat de una pedrada. Por suerte no pasó a mayores, ¿pero si hubiera…?



El juez federal de Mar del Plata se queja de los fiscales de “justicia legítima” que no quieren investigar. Se queja que lo dejaron solo y se supone que debe averiguar quiénes intentaron herir o matar al presidente y a la gobernadora. ¿Nadie piensa tomar este incidente con la gravedad que merece?



Parece que no. El señor Arribas debe ser una bellísima persona, ¿pero sabe hacer inteligencia en Argentina? ¿No vivía en Brasil y compraba y vendía jugadores de fútbol? No son antecedentes válidos para liderar la inteligencia de un país difícil como Argentina y en un momento complicado como este.



La inteligencia en la provincia no debe ser mejor. Recién después del ataque en Mar del Plata, se decidió que el presidente utilice una camioneta blindada. Mamá Hebe y la Cámpora organizaron la marcha de la resistencia, con Máximo y el Cuervo Larroque, de 24hs. ¿Resistencia a qué, a la justicia?



Esteche llama a todos los que estén en contra del gobierno, no importan las banderías políticas, para ver si lo debilitan a Macri y consiguen echarlo del poder. Es la única forma que han encontrado estos “iluminados”, irrespetuosos de la voluntad popular, para asegurar la libertad de Cristina.



Historia repetida que siempre terminó mal. 1966, los 70, el 2001, ¿eso es lo que se busca? Que el gobierno no cumpla con las expectativas que nos hicimos los que lo votamos, es una cosa. Que los que no lo votaron, no acepten lo que se decidió en las urnas, es grave. ¿No se aprendió nada?



Macri lleva sólo 8 meses en el poder, heredó un desastre y se equivoca y lo reconoce. Se vuelve a equivocar, lo vuelve a reconocer. No es fácil y no es la mejor manera de gobernar. Pero es lo que se votó y es un gobierno republicano, respetuoso de la división de poderes. ¡Qué cambio! Y hasta que se pruebe lo contrario, es decente. ¡Qué cambio! Cambiamos, y asusta.



Por eso la resistencia a un gobierno legal, legítimo y democrático, suena a demencial, pero no lo es. Todo este caldo de cultivo que sube de temperatura con el correr de las horas, es para asegurar que: “Cristina conducción” no termine con: Cristina en prisión.



maluki@fibertel.com.ar

www.lacajadepandoraonline.com