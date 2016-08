D’Agostini y Nazareno lograron podio en la 3° fecha de San Luis

Augusto D’Agostini y Leonardo Nazareno tuvieron una exitosa tercera fecha en el autódromo “Rosendo Hernández”, de la provincia de San Luis. En la ocasión, los dos catamarqueños lograron podio en el Campeonato Argentino de Rally Cross, para cerrar un brillante fin de semana.



De esta forma, D’Agostini, compitió en las series clasificatorias ganando una de ellas, para luego correr las seis vueltas de la Súper Final, que lo ubicó en la segunda posición en la general por detrás de Federico Villagra y por delante de Javier Castro.



El catamarqueño iba descontando décimas poco a poco sobre su Volkswagen Gol de la escuadra Baratec, pero un ritmo sostenido del líder le impidió darle alcance. Asimismo, Augusto tomó revancha y regresó al podio después de un paso poco productivo por Baradero. Además, logró quedarse con la Copa Maxi Rally (reservada a pilotos que no hayan ganado semifinales ni finales durante la temporada precedente).



“Me voy muy feliz porque cerramos un excelente fin de semana, el auto funcionó de maravillas y pudimos ponerlo en condiciones para afrontar esta competencia, quiero agradecer a mi papá Walter por todo el apoyo de siempre; además, le agradezco porque me prestó el motor de su auto, que se ve que tras la reparación quedó muy competitivo”, expresó Augusto D’agostini una vez finalizada la competencia.



Al escalón más alto

Luego de ausentarse en la competencia anterior por razones laborales, Leonardo Nazareno (Mitsubishi Lancer Evolution IX García Competición) regresó al escalón más alto del podio de la clase de producción.



Aquí recibió la bandera a cuadros con holgura al sacarle 7.121s al bonaerense Mariano Jorge (Mitsubishi Lancer Evolution IX BART).



El cronograma había visto a Marrochi prevalecer en la carrera 1 de manga 3 y a Leonardo Nazareno en la 2 (con un registro más bajo que lo llevó al tope de la general). El vencedor de la primera fecha en su provincia también fue el hombre a batir en esta ocasión



Nazareno señaló: “Agradezco al equipo y a los hermanos Levy porque me entregaron una máquina excelente. Siempre intenté ser prolijo en un circuito como éste, más ancho que los dos en los que competimos antes.



Con menos golpes que otras veces, estando atento al arranque para mantener la cuerda y con un rendimiento impecable del Lancer, se me facilitó el camino al triunfo”.



La próxima fecha se realizará en Villa Dolores, Córdoba, el próximo 29 de octubre.