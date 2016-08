Policial perdió el invicto en su visita a Vélez de San Ramón

Los goles del local llegaron en el primer tiempo, y mediante un doblete de Sebastián Tevez. A los 13 minutos de cabeza se encargó de abrir el marcador, producto de una pelota parada que aprovechó para ponerse en ventaja. Cuatro minutos más tarde llegó el segundo gol, que permitió comenzar a sentenciar lo que más tarde sería el resultado final.



Vélez tuvo otras posibilidades claras, que de no ser por el arquero Rodrigo Pombo que las retuvo, el marcador podría haber sido más abultado. Policial no mostró muchas emociones, yéndose al descanso largo sin haber podido descontar.



Ya en la reanudación, Policial buscó emparejar el accionar y estuvo abocado a la ofensiva, pero poco a poco se quedó sin ideas, ni solidez para plasmar su juego y llegar al arco rival efectivamente. Además, en esta segunda mitad, se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Facundo Morales.



De esta forma, no pudo sumar favorablemente ante un rival que propuso y supo llevar las riendas del juego a su favor.



Ahora tendrá que trabajar pensando en la recuperación y meterse de lleno en lo que será próximo compromiso. Precisamente jugará de local ante Güemes de Santiago del Estero, que también sumó en esta fecha una derrota frente a Sarmiento, y buscará también encaminarse nuevamente por la buena senda.