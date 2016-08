“No se va a resolver el problema mientras el productor no reciba un mejor precio”

El ministro de Producción de Catamarca, Raúl Chico, insistió en que la crítica situación por la que atraviesan las economías regionales en nuestro país, no verá un principio de solución hasta tanto se mejore la porción que le corresponde al productor agropecuario.



“El tema de las economías regionales no hay ninguna posibilidad que se resuelva si el productor no recibe mejor precio por su producto. Mientras no logremos eso, van a seguir pasando las cosas que están pasando. Está bueno que ya esté claro que bajar retenciones y subir dólar no era la solución definitiva. Hay que trabajar las dos cosas juntas de acuerdo con nuestra visión: lograr que el productor reciba mejor precio, instrumentando alguna herramienta –nosotros en Catamarca implementamos una y nos fue muy bien-, y del otro lado está tener un mayor poder en la defensa del consumidor buscando que en las cadenas de supermercados los precios sean razonables. Eso significa mayor empoderamiento (de las provincias) –se lo planteamos al secretario de Comercio en el Consejo Federal de la Producción-. Puntualmente, las Defensa del Consumidor provinciales tienen que tener mayores facultades que las que tienen hoy, porque hoy se remiten a hacer los relevamientos, a enviar a la Nación y algún día en Nación lo ven. En el medio pasan meses”, expresó ante sus pares reunidos en el ministerio de Agroindustria de la Nación.



De esta manera, Chico repitió este planteo conforme con lo que viene haciendo desde diciembre pasado ante las autoridades nacionales que toman decisiones en el sector de la agroindustria y exponen una situación que es común a la mayoría de las provincias periféricas, que tienen una fuerte dependencia del desarrollo de estos sectores productivos.



En particular, el funcionario catamarqueño volvió a poner énfasis en la delicada realidad por la que atraviesa el sector olivícola, que en Catamarca, La Rioja y las provincias cuyanas tiene a sus principales productores.



Por su parte, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, se refirió también a los precios al consumidor en supermercados, reconociendo que “hemos visto el avance de algunos estamentos comerciales de la cadena en detrimento del primer eslabón que es el productor. Cuando no se puede trasladar el precio al consumidor, termina pagando y retrotrayéndose al productor”.



Además, indicó que “en esto de definir cuáles son nuestras cadenas productivas y cómo vamos a insertarnos en el Plan de Desarrollo Productivo Nacional, el caso de Catamarca está muy claro: tenemos que ir a una reconversión de vid y nogal. Son cosas que ya estamos haciendo y en los próximos días lanzaremos la reconversión de la vid, y estamos trabajando el tema del nogal que también es urgente. Es urgente porque si no lo hacemos en octubre, ya tendremos que hacerlo el año que viene.



Tenemos que resolver el tema del sector olivícola. Resolverlo significa tomar decisiones políticas. El sector durante mucho tiempo reclamó la baja de las retenciones. Hoy lo tiene y sigue estando fuera del mercado. Eso significa que hay costos que tienen, que merecen la toma de una decisión política. Plantean ellos la necesidad de que el corte sea por encima de los 300 kw porque allí entrarían todos con la tarifa básica”.