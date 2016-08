Villa Cubas volvió a perder por la mínima y está último en la zona centro

El Sportivo Villa Cubas visitó ayer a Unión de Santiago del Estero, en el estadio Roberto “Tito” Molinari, por la cuarta fecha de la Zona A, región centro del Torneo Federal B. El encuentro finalizó 1 a 0 a favor del equipo santiagueño. El árbitro fue Daniel Mercado.



En la primera etapa, el visitante salió mejor y manejó los hilos del partido, teniendo la primera chance clara a su favor, el riojano Alexis Brizuela, con pelota dominada se metió al área, remató y la pelota se fue muy cerca del palo. El “León” no paró de atacar y encontró en los pies de Leonardo Iorlano la segunda oportunidad, le quedó una pelota, disparó y el balón pasó por arriba del travesaño. La primera aproximación del “Tricolor” fue un remate de Carlos Gauna, que se fue cerca del palo. El marcador se abrió por el lado de Unión, Cristian Luna recibió una falta cerca del área, el árbitro cobró tiro lebre, tras la ejecución apareció de cabeza Claudio Navarrete, a los 29 minutos.



El dato curioso de la primera tapa fue que estuvo demorado durante ocho minutos el juego, debido a una lesión en el tobillo del árbitro Mercado, quien fue atendido en los vestuarios y pudo seguir.



En el segundo tiempo, el “León del Altiplano” siguió jugando de la misma forma y siendo el amplio dominado, quizas mereció un poco más, pero le falto contundencia a la hora de marcar. El colombiano Alexander Bejarano tuvo las dos primeras chances de la etapa, pero no pudo empatar el partido. El “Tanque” Iorlano también contó con posibilidades, tras un cabezazo, la pelota pasó cerca del travesaño.



El equipo catamarqueño otra vez no tuvo suerte a la hora de anotar, ya con un sistema de juego nuevo, no encuentra el rumbo y con la derrota se ubica en la última posición de la tabla, logrando un punto de 12 posibles. Su entrenador Claudio Spontón no puede cambiar la historia y está en la cuerda floja al frente de la conducción técnica.



La próxima fecha del “León” será ante Defensores, en un duelo de necesitados, ambos no pudieron ver la victoria.





Otros resultados



Güemes 0-1 Sarmiento de La Banda.

Andino 1-0 Instituto de Santiago del Estero.