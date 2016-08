Stolbizer: "¿De que país habla Máximo Kirchner?. Debería explicar su fortuna"

"Hace 8 meses que se fueron, se llevaron miles de millones y dejaron desocupación, pobreza e inflación. ¿De qué país habla el hijo K?", disparó Stolbizer en la red social.

También, la legisladora aseveró que el hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández "habla de algo que ni conoce: el trabajo".

En el cierre de la marcha organizada por las Madres de Plaza de Mayo, Máximo Kirchner llamó a reconstruir al kirchnerismo para regresar al poder: "Ésta no puede ser sólo una marcha de resistencia, tiene que ser una marcha de la construcción", afirmó.

Además, pidió dar una segunda oportunidad para "aquellos que dejaron el FpV y tienen una foto de Perón en sus despachos".

Cargó también contra el gobierno sobre la certeza de que a la gestión de Mauricio Macri "queda claro que no les importaba la desocupación. No debe enojarnos que un gobierno de Ceos tenga un plan de negocios para las transnacionales, en vez de un plan de gobierno".

télam