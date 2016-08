Leonor Benedetto: “Tuve algo con Santo Biasatti”

En diálogo con Catalina Dlugi por la Once Diez/Radio de la Ciudad, Leonor Benedetto recordó su relación con Gerardo Romano y confesó que vivió un romance con Santo Biasatti.

“Que Gerardo (Romano) se pelee es una constante en su vida desde muy joven, siempre fue así. Preferiría que intentara conectarse con otros desde otros lugares”, consideró, la actriz.

Dlugi le recordó que en el momento en que estaban juntos se decía que eran “una bomba a punto de estallar”.

“Era una buena sensación esa… Y en algún momento estalló, por otras cosas”, dijo entre risas.

En este sentido, admitió que “no tengo relación con ninguno de mis ex, creo que una vez que se separan de mi no quieren verme nunca más. Creo que soy como una sobredosis para cualquiera”, reflexionó.

“El sexo como práctica está sobrevalorado”

“Algo hubo con Santo (Biasatti)… muy cortito. Yo en general he tenido, aunque fueran cortas, relaciones verdaderas. No he sido muy frívola con mis relaciones. Nunca tuve un vinculo porque alguno era guapo a más o poder o porque estaba sola. Lo que me causa atracción, en general, es la inteligencia, aunque dure una semana”, contó ante la consulta de la conductora.

“Santo es un tipo realmente inteligente”, agregó la consagrada actriz.

Asimismo, aseguró que “yo no necesito un hombre”, y opinó que “El sexo como práctica está sobrevalorado en los vínculos, yo creo que debería ser mucho más relajado, hay cosas enormemente eróticas que no terminan necesariamente en una relación sexual. Por ejemplo, la palabra inteligente con una buena voz”.

Consultada sobre la actualidad del país, sostuvo que “lo del convento, lo de La Rosadita es algo surrealista, y hasta poco inteligente”.

“Creo que lo que hubo es la ignorante creencia de que se iba a permanecer para siempre y que nunca me van a descubrir, y nada dura para siempre”, analizó.

Por último, reveló que “no extraño Los Ricos No Piden Permiso”. “En general no soy nostálgica, no vivo en el pasado”, cerró.

