Sergio Massa: "El camino es el reclamo y la propuesta, no la violencia y la protesta"

El diputado nacional Sergio Massa, dirigente del Frente Renovador habló en medio de la polémica por las amenazas a funcionarios y de los presuntos planes del kirchnerismo para que el gobierno de Mauricio Macri no termine su mandato.



"Viene un nuevo tiempo. El camino es el reclamo y la propuesta, y no la violencia y la protesta, como plantean algunos sectores", dijo Massa durante un encuentro en el Luna Park del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio por el Día del Niño.



Así se sumó a las palabras de otros líderes opositores peronistas, como el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien afirmó hoy que hay grupos interesados en que el Gobierno de Mauricio Macri se caiga y calificó de "autoritarias" las palabras de Hebe de Bonafini en el cierre de la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo.



Durante la jornada, Massa estuvo acompañado por Carlos Acuña, flamante secretario general de la CGT y autoridades del gremio. También cuestionó a la Casa Rosada: "Esperamos que el Gobierno nos escuche. Hemos presentado cinco propuestas concretas. La primera, para que se le mejore la situación a los jubilados de la mínima. Otra para mejorar la de los que cobran los planes sociales y que puedan entrar al mercado del trabajo. Además, planteamos cómo mejorarles la situación a los trabajadores formales para quitarles el peso del Estado con el impuesto a las ganancias", dijo.



"Es fundamental que el gobierno entienda que tiene que haber menor presión del Estado sobre la pequeña empresa. Además, es necesario poner de pie a las economías regionales. La Argentina es un país federal y necesitamos que fluya la sangre en todas sus venas", agregó.



Sobre este tema, enfatizó: "No podemos estar perdiendo la producción de ajo porque entra ajo chileno o estar todos los días viendo como perdemos capacidad de mercado en la aceituna o como tiramos la fruta a la basura. No podemos ver como se apaga la luz de nuestro interior por falta de reacción política. Lo que decimos es, reaccionemos porque aún estamos a tiempo".



Del encuentro, además participaron autoridades sindicales de SOESGyPE, Malena Galmarini, secretaria de política sanitaria y desarrollo humano de Tigre y Blanca Cantero, presidente del HCD de Presidente Perón; junto a los trabajadores del gremio y sus familias.





Fuente: La Nacion