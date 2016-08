Murió el cantante mexicano Juan Gabriel en Santa Mónica, California

El famoso cantautor mexicano Juan Gabriel murió este domingo por la mañana en Santa Mónica, California, según reporta la prensa local. El deceso se habría producido cerca de las 11.30 de la mañana, a causa de un paro cardíaco.



El artista, de 66 años, se había presentado el sábado por la noche en un multitudinario concierto en Los Ángeles como parte de su gira "MeXXIco es todo".



Un representante de la leyenda de la música latinoamericana confirmó la triste noticia. "Alberto Aguilera Valadez el día de hoy completó su tiempo y se graduó de la vida", dice el correo electrónico emitido por uno de los voceros. "Juan Gabriel, no ha muerto, por que como Alberto decía, 'Mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá"'.



Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos, y Joaquín López Dóriga, dieron parte de la noticia a través de sus respectivas cuentas de Twitter.



Con gran tristeza les informo que Juan Gabriel #ElDivodeJuarez falleció hoy domingo 28 de Agosto a las 11:30 de Sta Monica, California

— Mara P Castañeda (@MaraCastaneda) 28 de agosto de 2016

Les confirmo: Juan Gabriel murió hoy en Santa Monica, California. Más en un momento https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/QaFMFn8pqg

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 28 de agosto de 2016



Alberto Aguilera Valadez, conocido también con el apodo de "El Divo de Juárez", nació en Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950. Era hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Fue el menor de un total de 10 hermanos.



El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto expresó su dolor por el fallecimiento del talentoso músico. "Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos", expresó.



Su fama comenzó en la década de 1970. El intérprete de temas como "Se me olvidó otra vez", "No vale la pena" y "Hasta que te conocí" dejó su sello particular y atrevido en la música popular de México.



Con un estilo interpretativo único y cautivador, Juan Gabriel es el compositor que más canciones registradas tiene en la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México). En 2009, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año. Vendió más de 100 millones de álbumes en toda su carrera.



En 2014, había sido hospitalizado en Estados Unidos, por un problema de neumonía, del que logró recuperarse para seguir cantando un par de años más.







Fuente: Infobae