Tras cambio de gobierno, se duplicó el interés por el negocio importador

En este marco, mientras que en diciembre de 2015 llegaban a 500 socios, durante la semana pasada, alcanzaron los casi mil asociados, según se desprende de las cifras del organismo, publicadas este domingo en el diario Perfil.



Así lo explicó el titular de la CIRA, Rubén García, que sin embargo aclaró que "la cámara hizo una política de atracción de socios a través de los servicios que brinda".



En total, hay 30 mil CUIT habilitadas de operadores de comercio exterior (tanto importadores y exportadores) según los datos de Aduana-AFIP.



Por otra parte, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), hubo un aumento del 20% en cantidades de la importación de los "bienes de consumo", productos ya terminados, que no van a formar parte de un proceso de industria local.



"Hay importadores netos pero también importadores de insumos. Para que no se genere un problema para la industria, es necesario tener un `costo argentino´ acorde con el mundo, solucionar problemas operativos y agregar valor", sostuvo García.



"No nos interesan los socios golondrina", remarcó el titular sobre oportunistas.





Fuente: Ambito