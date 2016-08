Independiente le ganó 1 a 0 a Belgrano en Córdoba

El último juego entre sí fue el 7 de febrero de este año, cuando se enfrentaron en Avellaneda por la primera fecha de la zona 1 del pasado torneo y la victoria quedó para el 'Rojo' (1-0) con un tanto anotado por el ex 'Pirata' Emiliano Rigoni.

En ese campeonato, Belgrano no encontró el rumbo futbolístico y finalizó en la zona baja con 16 puntos en 16 partidos jugados, lo que marcó el fin de la era de Ricardo Zielisnki para darle paso al ciclo de Esteban "Teté" González.

Independiente, que cuenta con Gabriel Milito como DT en reemplazo de Mauricio Pellegrino, tuvo un buen rendimiento en el pasado torneo y terminó en la tercera colocación de su grupo con 27 puntos, producto de siete triunfos, seis empates y tres derrotas.

Sin embargo, la exclusión anticipada del equipo en la lucha por el título resultó determinante para la salida del ex Estudiantes de La Plata y el posterior arribo del "Mariscal", símbolo moderno del "Rojo".

Ambos equipos vienen de jugar entre semana por la Copa Sudamericana, por lo que los técnicos no tuvieron demasiado tiempo para probar alternativas, y definirán las alineaciones titulares en las horas previas al partido.

Belgrano perdió 1 a 0 ante Estudiantes en La Plata el último miércoles e Independiente obtuvo el jueves un importante triunfo ante Lanús (2-0) en los cruces de ida de la segunda fase de esa competencia internacional.

Para intentar revertir la imagen y comenzar con el pie derecho el certamen local, el DT González les daría continuidad a los mismos 11 que cayeron en el estadio Ciudad de La Plata. El volante central Guillermo Farré se recuperó de la lesión en la rodilla derecha que le impidió jugar el miércoles, pero no podrá estar mañana porque debe cumplir dos fechas de suspensión que arrastra del torneo pasado.

Por el lado de Independiente, Milito quedó conforme con el rendimiento frente al último campeón y también repetirá la alineación para visitar a Belgrano.

Para el encuentro de mañana se espera que al Kempes concurran unas 40.000 personas, ya que ese es el número aproximado de socios que tienen los 'Piratas' luego de una importante campaña que realizaron los directivos para encarar esta nueva temporada.

El historial de enfrentamientos en Primera División indica que se midieron en 35 oportunidades, con 17 juegos ganados por el conjunto de Avellaneda, siete por los cordobeses y once empates.



Agencia Nacional de Noticias