El PRO en ebullición: el encuentro en San Juan avivó las internas del partido

El encuentro del Comité Nacional del PRO en la ciudad de San Juan dejo a la vista la división interna de un partido “de puertas cerradas en la provincia”, según expresaron algunos dirigentes que no pudieron participar de las actividades propuestas tras la llegada de los popes del partido gobernante a nivel nacional.

Según detalla el portal Urgente24, el viernes la expectativa era grande para los integrantes del PRO disidente, entre quienes se cuentan Mario Ortiz, ex vicepresidente del partido, el ex diputado Hugo Ramírez y el candidato a gobernador en 2015, Martin Tucumán.

Mario Ortiz, expresó con enojo que se reunirían con la gente del PRO a nivel nacional para que abran el partido. “Es muy triste ver que el partido oficial presidido por nuestro presidente Mauricio Macri, en San Juan está cerrado. Trabajamos fuertemente para que fuera el presidente, hay que hacer una lectura política, las elecciones del año pasado fueron nefastas para el PRO local. El resultado electoral, fue un desastre.”

Y agrego, “no creo que la política pase por como la mira él (Eduardo Cáceres), hay una cuestión de falla de fondo y eso se tendría que cambiar. Queremos que el partido se abra para poder trabajar.” El enojo de los “fundadores”, pasa por la dificultad que tienen a la hora de hacerse escuchar puertas adentro y reclaman que el partido de calle Santa Fe, se democratice.

“Pedimos que Eduardo Cáceres nos abra el partido y no trate la política como un bien personal. Ojalá se nos dé la oportunidad de participar” exclamó, visiblemente enojado.

El Consejo del Pro ayer en San Juan dejó mucha tela para cortar puertas adentro del partido a nivel local. Quedó en el aire una percepción, al menos para algunos, de que tiene “dueños” que no quieren perder espacios ni puestos en las listas 2017. Para los “disidentes” no es solo antidemocrático, sino que va en dirección contraria a lo que el propio Macri pregona: diálogo, consenso y trabajo en conjunto.

Sin embargo, pese a la presencia de íconos tales como la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, y el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y hasta el presidente nacional del PRO, Humberto Schiavoni, las diferencias continúan.

Fuente: Nexofin