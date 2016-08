Cuatro argentinos debutan en la jornada inaugural del abierto de Estados Unidos

La "Torre de Tandil" debutará recién el martes ante su compatriota Diego "Peque" Schwartzman y las expectativas están puestas en saber si podrá mantener el descomunal nivel que mostró para ganar la medalla de plata en los recientes Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras dejar en el camino nada menos que al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, y al multicampeón español Rafael Nadal.

Pero antes que Del Potro concentre toda la atención en Flushing Meadows, cuatro integrantes del tenis argentino, dos de ellos miembros del equipo de Copa Davis, verán acción en el Major neoyorquino, que este año tiene una ausencia de peso: el suizo Roger Federer (campeón 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y finalista el año pasado).

Delbonis (43), el de mejor ránking en La Legión, tendrá su estreno ante el experimentado estadounidense Brian Becker (31 años) en la cancha número cinco, no antes de las 16. El azuleño jugará el torneo por tercer año consecutivo con la misión de superar la segunda ronda (instancia más lejana que alcanzó en 2014) antes de encarar la serie con Gran Bretaña por las semifinales de la Davis, del 16 al 18 de septiembre.

Pella (51), doblista del equipo de Daniel Orsanic, jugará en el court 6, cerca de las 15, ante el también local Bjorn Fratangelo (116), que debutó el año pasado en el Abierto de Estados Unidos y fue eliminado en primera ronda. El bahiense, de 26 años, tampoco pudo cruzar esa barrera las tres veces que ingresó al cuadro principal en 2012, 2013 y 2015.

Andreozzi (133) tendrá el debut más complicado, pues tendrá enfrente al francés Jo-Wilfried Tsonga -noveno preclasificado- en el estadio Grandstand, después de las 16. El europeo fue dos veces cuartofinalista (2011 y 2015), mientras que el bonaerense de 25 años estará por segunda ocasión en la competencia tras su rápida despedida ante el japonés Kei Nishikori en 2012.

Finalmente, el rosarino Facundo Bagnis (90) buscará también su primera victoria en Nueva York (cayó hace dos años en la ronda inicial) cuando se mida en la cancha 6, aproximadamente a las 15, con el chipriota Marcos Baghdatis (44), que registra diez participaciones y seis eliminaciones en primera fase.

Otros partidos destacados de mañana serán: Nadal (4)-Denis Istomin (Uzbekistán); Djokovic (1)-Jerzy Janowicz (Polonia); Marin Cilic (Croacia, 7)-Rogerio Dutra Silva (Brasil); Dustin Brown (Alemania)-Milos Raonic (Canadá, 5); Kyle Edmund (Gran Bretaña)-Richard Gasquet (Francia, 13) y Gael Monfils (Francia, 10)-Gilles Muller (Luxemburgo).

La presentación de mayor interés para Argentina y acaso también para el mundo tenístico se producirá el martes cuando Del Potro concrete su regreso al US Open después de tres años de ausencia. Su compatriota "Peque" Schwartzman, 24 años y número 68 del ránking ATP, será el oponente de un duelo inédito que tendrá como particularidad la marcada diferencia de talla (1,98 contra 1,70 metros).

El tandilense ocupa hoy el puesto 142 del escalafón pero llega de dar una soberbia muestra de recuperación al transitar una semana memorable en Río de Janeiro, donde sacó de competencia a Djokovic (primera ronda) y Nadal (semifinales) hasta caer con el escocés Andy Murray en una emotiva final.

Flushing Meadows no es un torneo más para el argentino ya que en 2009 hizo su ingreso al selecto grupo de campeones de un Grand Slam cuando interrumpió un lustro de reinado de Federer, a quien venció en la definición. Desde entonces, lo que perfilaba como una carrera plagada de gloria a sus 21 años se transformó en un espinoso camino con lesiones que lo pusieron al filo del retiro.

Al año siguiente de su máxima conquista en el tenis, Del Potro estuvo más de medio año inactivo por una operación en la muñeca derecha y en 2014 comenzó con sus problemas en la izquierda, lo que demandó otras tres intervenciones y acercó la firme posibilidad del retiro.

Por esa última lesión, no pisó una cancha de tenis en los períodos febrero 2014-enero 2015 y marzo 2015-febrero 2016. Su vuelta se dio este año en el torneo de Delray Beach, Estados Unidos, donde alcanzó semifinales. Después jugó los Indian Wells, Miami, Múnich, Madrid, Stuttgart, Londres, Wimbledon, la serie de cuartos con Italia en la Davis y los Juegos Olímpicos con un nivel descollante.

En caso de ganar en el debut, Del Potro jugará la siguiente instancia con el estadounidense Steve Jonhson (19) o el ruso Evgeny Donskoy y en tercera ronda podría cruzarse con el español David Ferrer, undécimo favorito. Por la misma parte inferior del cuadro también están el suizo Stanislas Wawrinka (3), Nishikori (6) y el campeón olímpico Murray, que el martes jugarán ante el español Fernando Verdasco, el alemán Benjamín Becker y el checo Lukas Rosol, respectivamente.

Ese día debutarán también los cuatro argentinos restantes en el torneo: Horacio Zeballos (70) ante el alemán Florian Mayer (59); Carlos Berlocq (75) contra el italiano Paolo Lorenzi (39); Juan Mónaco (95) versus el español Marcel Granollers (45) y la debutante Nadia Podoroska (232, 19 años) frente a la germana Annika Beck (42).

Los vigentes campeones del Abierto de Estados Unidos son Djokovic y la italiana Flavia Pennetta.

Agencia Nacional de Noticias