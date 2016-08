Abogado de Leandro Báez: “Hay mucha gente que debería estar presa”

El abogado Santiago Viola, representante de los hijos del empresario Lázaro Báez, consideró que “hay mucha gente”, incluyendo a la ex presidenta Cristina Fernández, que “debería estar presa” ya que “está en la misma situación” que el santacruceño detenido e imputado por lavado de dinero.

“Si el señor Lázaro Báez está preso, entonces hay mucha gente que está en la misma o peor situación que debería estar también presa y no libre y estar haciendo declaraciones públicas”, sostuvo el abogado al ser consultado sobre la situación de la ex mandataria.

En ese sentido, consideró que “hay un trato distinto” de la Justicia entre los dos imputados en causas judiciales en las que se investigan posibles casos de corrupción.

A su vez, Viola consideró que sería “jurídicamente ilógico” que sus clientes Melina, Leandro y Luciana Báez queden detenidos porque “no son titulares de las cuentas” del empresario kirchnerista, si bien reconoció que “en algún momento” su padre los pudo haber puesto “como beneficiarios”.

“Ellos no son titulares de las cuentas, obviamente el padre los pudo haber puesto en algún momento como beneficiarios pero no son titulares de las cuentas, con lo cual no son parte de la maniobra”, explicó en declaraciones a radio Splendid.

El abogado contó que actualmente se encuentra “a la espera de que (el juez federal Sebastián) Casanello resuelva sobre la situación procesal de las cuentas en el exterior, que es lo que les imputaron a ellos (los hijos de Báez)”.

El juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa contra Báez por lavado de dinero, presentó en la Cancillería hace unos días un pedido de colaboración al gobierno de Suiza, el cual sería para averiguar más información acerca de unas cuentas bancarias vinculadas a los hijos del empresario.

Consultado por esta cuestión, Viola dijo estar al tanto de que Casanello “va a estar viajando a Estados Unidos y eventualmente a Suiza para buscar información de las cuentas”. Al respecto, afirmó estar “totalmente de acuerdo con eso”.

Sobre la petición a Cancillería, el juez federal dijo esta semana que “tiene que ver con el proceso de colaboración que está llevando el juzgado junto con la fiscalía y Suiza”.

Si bien no dio detalles acerca de la medida y tampoco dijo a qué causa está ligada, en junio pasado el magistrado recibió de la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe que aseguró que en Suiza hay varias cuentas bancarias vinculadas a los hijos de Báez con unos 25 millones de dólares, pero le advirtió que esa información no puede ser utilizada en “carácter de evidencia” sino sólo con “fines de inteligencia”.

Casanello investiga a la familia Báez por supuestas maniobras de lavado de dinero en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero K”, por la que ya está preso, desde hace tres meses, Lázaro Báez, dueño de la firma Austral Construcciones SA.

