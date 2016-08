Dropbox exige a sus usuarios que cambien su contraseña como “medida preventiva”

"Hacemos esto exclusivamente como una medida preventiva, no se trata de ninguna indicación de que tu cuenta haya sido accedida de forma inapropiada", explicó la empresa a través de su blog oficial.

Sin embargo, al final del comunicado, especificó que los equipos de seguridad de Dropbox, "como parte de los crecientes esfuerzos" por detectar nuevas amenazas, descubrieron una serie de cuentas de Dropbox (email y contraseñas) que fueron "obtenidas en 2012".

"Nuestro análisis sugiere que las cuentas están vinculadas a un incidente que revelamos en ese momento", indicó la compañía, sin brindar mayores detalles.

El 31 de julio de 2012, Dropbox había sufrido un hackeo que comunicó en su momento con la aclaración de que no se trató de un ataque a sus propios servicios, sino de un acceso a nombres de usuario y contraseñas almacenadas en sitios de terceros con vinculación a su cuenta de Dropbox.

Según el comunicado difundido ayer, la compañía señaló que en base a un monitoreo de amenazas y a la forma en la cual garantizan la seguridad de las contraseñas, "no creen" que ninguna de las cuentas haya sido accedida de forma inapropiada.

Agencia Nacional de Noticias