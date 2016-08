Ocaña: "A Casanello le cuesta investigar a Cristina Kirchner

Graciela Ocaña habló de la dificultad del juez Sebastián Casanello para llevar adelante la investigación conocida como "la ruta del dinero K", que tiene como una de sus protagonistas a Cristina Kirchner.



"A Casanello le cuesta investigar a Cristina Kirchner, porque no lo ha hecho hasta ahora en la causa que la tiene como parte central en lo que se conoce como "la ruta del dinero K", afirmó la legisladora de Confianza Pública, en diálogo con AM 950 Radio Belgrano.



La legisladora porteña habló de las dudas del juez en torno a la causa, luego de las denuncias del propio Lázaro Báez respecto a un encuentro entre Casanello y la ex presidenta, el año pasado en Olivos.





"No se necesitan muchas más pruebas, no entiendo por qué siguen dando vueltas", expresó Ocaña.





Y habló de su aporte a la Justicia: "En marzo presenté todas las planillas señalando los movimientos de Helvetic Services Group, los dueños de La Rosadita; y también hice la denuncia en Uruguay, porque el destino del dinero si bien es Estados Unidos, antes pasa por el país vecino".



Y sentenció: "Cristina se llenó los bolsillos con parte de los fondos y el dinero del Estado nacional, pero los kirchneristas han perdido la protección judicial que tenían y esto es muy bueno, la Justicia debe actuar".