“Somos todos paralímpicos”, la campaña que generó polémica en Brasil

La revista Vogue Brasil difundió en Twitter una foto de promoción de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, que comenzarán el próximo 7 de septiembre y en el que Argentina presentará una delegación récord de 85 atletas en 15 disciplinas.



La actirz Pires, embajadora del Comité Paralímpico de Brasil, representa a Bruna Alexandre, jugadora de tenis de mesa paralímpico a la que le falta un brazo, mientras que Vilhena -también embajador- a Renato Leite, jugador de voleibol sentado, al que le falta una pierna.



A partir de la difusión de estas imágenes, hubo controversia. La periodista Camilla Costa, de BBC Brasil, cuestionó que en la foto no aparezcan atletas paralímpicos reales. En la misma sontonía se manifestó el periodista brasileño discapacitado, Pedro Henrique França: "Los discapacitados quieren demostrar que tienen un lugar en el podio. No que alguien diga 'ellos existen'. Si existen, ¿por qué maquillarlos? ¿por qué sorprenderse? ¿por qué llamar a personas que no son discapacitados para representarlos?".