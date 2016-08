Dirigentes peronistas de Valle Viejo lanzaron nueva línea interna partidaria

Un grupo de dirigentes, simpatizantes y militantes del Partido Justicialista del municipio de Valle Viejo lanzaron, días atrás, la línea interna denominada “Dr. Dermidio Herrera”.



“Saquemos fuerza para poder recuperar el departamento, sin dejar a nadie afuera, por eso invitamos a todos los dirigentes para que puedan expresarse en esta casa peronista. La idea es recuperar nuestro espacio político - partidario en Valle Viejo”, manifestó el dirigente Jorge Herrera.



“Es importante sumar a todos a este movimiento, sumar todas las voluntades, no me cabe duda que el próximo gobierno en Valle Viejo va ser peronista”, afirmó el dirigente.



Por su parte, el vicepresidente 2º de PJ Capital, Ramón Figueroa Castellanos, en su alocución felicitó a la toda dirigencia presente que ha decidido encarar un nuevo desafío para rearmar el peronismo chacarero, al tiempo que convocó a todos a sumarse y trabajar en este espacio político.



“Siento una gran alegría verlos hoy a todos, a los dirigentes que ya llevan años de militancia, acompañados hoy por los jóvenes, les agradezco que me hayan invitado y me hago eco de los innumerables deseos que todos los dirigentes han expresado aquí, y que tiene que ver con recuperar los espacios. Tenemos que trabajar unidos y convocar a todos a los sectores, a todos, sin dejar a nadie afuera, que se sumen, estoy convencido de que el peronismo unido tiene que recuperar espacios en Valle Viejo, y desde esos espacios trabajar para la gente”, manifestó Figueroa Castellanos.



En tanto, la presidenta de la Rama Femenina del PJ de Valle Viejo, Pelusa Lobo, destacó la participación de mujeres en este espacio partidario, e instó a trabajar a pesar de la presión que muchas de ellas recibieron por parte del frente que gobierna esa comuna.



“Las mujeres han decidido sumarse a este espacio, y sabemos lo que eso significa, porque después de haber participado de estas reuniones, el intendente (Gustavo Roque Jalile - FCyS) las mandó a otro lugar a trabajar, esta práctica lamentablemente es parte de una triste realidad en Valle Viejo. Sin embargo, creo que no hay que bajar los brazos y trabajar juntas. Las mujeres tenemos que reclamar nuestro espacio de participación que nos corresponde”, afirmó Pelusa Lobo.



Participaron de la reunión el vicepresidente 2° del Partido Jusiticalista, Dr. Ramón Figueroa Castellanos; la dirigencia representada por Jorge Herrera, Claudia Palladino, Dardo Soria, Edulfo Villafañe, Gabriel Urquiza (ex concejal), Angel Pereyra (ex concejal), Kiko Figueroa, Lita Balgorria, Ricardo Nievas, el Dr. Luis Lestussi, de FME, Pelusa Lobo, mujeres de la Rama Femenina de la Capital, militantes y referentes del PJ de Capital, entre otros.