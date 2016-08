Tras cortes de energía no programados, vecinos reclaman por artefactos quemados

Desde hace varios días, vecinos de diferentes sectores barriales de la ciudad exigen soluciones ante el registro de artefactos domésticos que se dañaron ante los altibajos de la corriente eléctrica. En este sentido, aseguran que no se les informa sobre los cortes de luz ni mucho menos el tiempo que durarán los mismos, por lo que al volver la energía eléctrica de manera repentina, los artefactos eléctricos sufren esta situación y se dañan.



Asimismo señalan que se presentaron ante el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones de Catamarca (ENRE), en busca de soluciones, sin embargo dicen no obtener respuestas concretas, ya que les aseguraron que no se les devolverán los artefactos, pero les solicitaron desde la entidad a cada damnificado especificaciones de modo formal sobre los aparatos dañados, para luego ser presentadas en el área de Servicios Públicos de la provincia.



De esta manera, en el plazo de diez días, Servicios Públicos deberá brindar una respuesta acerca de las posibles vías de solución, ante los daños denunciados por los vecinos.



Para éstos, la tranquilidad en cierta forma llegó cuando desde el Ente Regulador les aseguraron que “si se producen daños en artefactos por deficiencias en el suministro eléctrico, la empresa distribuidora tiene la obligación de hacerse cargo de la reparación o restitución”, adujeron.