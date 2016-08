Para Pichetto, "el concepto de 'resistencia' no es propio de un sistema democrático"

El senador Miguel Angel Pichetto (PJ-FPV) sostuvo hoy que el concepto de "resistencia" que utilizan sectores del kirchnerismo contra el Gobierno no es "propio de un sistema democrático en donde el pueblo ha votado" y aseguró que "el peronismo no está en estos espacios críticos radicalizados".





Pichetto, jefe del bloque de senadores peronistas, dijo no ser contrario a que los sectores se expresen mientras sea en forma "pacífica" y "sea una exteriorización democrática".





Por otra parte, confió que "no me como ninguna línea argumental que plantee que hay que hacer todo para que el gobierno se vaya" y afirmó que "el peronismo no está en estos espacios críticos radicalizados".





El senador recordó por radio Mitre que fue "uno de los que he repudiado claramente la violencia que el Presidente sufrió en Mar del Plata". Agregó que "tampoco comparto la exteriorización de violencia de grupos como Quebracho o lo que pasó en la autovía" e insistió que "en la democracia tiene legitimidad la manifestación, el reclamo mientras sea pacífico".





El senador aseguró que "la mayoría del peronismo, gobernadores, intendentes que gobiernan, el Senado como una expresión política ha sido siempre una posición razonable, democrática, de acompañamiento y también de cogobernabilidad de las provincias".





El futuro de Cristina Elisabet Kirchner





El senador sostuvo que el peronismo va hacia "una segunda renovación" pero dijo no es quien "para mandarla a la casa" a la ex presidente, Cristina Elisabet Kirchner, aunque estimó que su ciclo ya "estaría cumplido".





En tal sentido, citó que "hay un viejo dicho que se aplica a la iglesia: quien ha sido Papa no vuelve a la parroquia" y, en ese marco, confió que le "gusta mucho el sistema norteamericano, el Presidente que gobierna y se va a la casa".





Empero, destacó que allí a "los ex presidentes que han sido gravitantes son figuras de respeto, tampoco se les está persiguiendo, hay una mirada más condescendiente y fundamentalmente son figuras de referencia y de respeto".





"Me parece que a nosotros nos falta mucho para eso. Si me pregunta si debería hacer política activa un ex Presidente, le diría que no", manifestó el senador por radio Mitre.





Pichetto señaló que el peronismo "está en un proceso necesario e inevitable de lo que yo denomino una segunda renovación" en la que "tienen que aparecer los dirigentes nuevos". Resaltó que "hay muchos gobernadores que también son experimentados, que gobiernan, hay intendentes nuevos, jóvenes en el conurbano bonaerense y hay líderes que más allá del sello en que se encuentren".





En ese grupo de posibles nuevos líderes nombró al diputado del Frente Renovador Sergio Massa, a su colega del FPV Omar Perotti, al ex ministro del Interior Florencio Randazzo y a los gobernadores de Salta, Chaco y Entre Ríos, Juan Manuel Urtubey, Domingo Peppo y Gustavo Bordet.





Sobre el futuro del ex candidato a presidente del Frente para la Victoria Daniel Scioli, Pichetto opinó que ahora "tiene que decidirse a ser él, a construir un proyecto propio". Incluso arriesgó que el ex gobernador bonaerense "o se decide a hacer política por sí mismo" o "creo que indudablemente que va a volver a fracasar".





Pichetto sentenció que "a veces hay momentos en la vida de un hombre que son fundamentales para encontrarse con sí mismo". Y, en ese sentido, reiteró que si Scioli "quiere ser de la partida es importante que proyecte su propia figura, que tiene virtudes, y que podían haber sido mejor explotadas en el último proceso electoral".





Fuente:Infobae