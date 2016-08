"Se necesita trabajar en conjunto para los problemas que dejó el kirchnerismo"

Frigerio los cuestionó porque "tienen la lógica de que Macri es el enemigo", al referirse a declaraciones de la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, que encabeza desde el viernes la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo.





"Se terminó la etapa de los amigos o enemigos del gobierno. Lo que se necesita es trabajar en conjunto para los problemas que dejó el kirchnerismo", afirmó el funcionario en declaraciones a radio Mitre, y desmintió que desde el gobierno tengan "conocimiento de un plan desestabilizador" contra el gobierno de Mauricio Macri.





Frigerio también se quejó de que en las redes sociales existen "dirigentes menores que plantean que el gobierno se vaya lo más pronto posible" y cuestionó que "los dirigentes más importantes no salen a desmentirlos".





Criticó también a quienes, como el diputado Edgardo Depetri, n gobierno de Cambiemos con la dictadura cívico militar haciendo la salvedad de que "es igual pero elegida democráticamente", y dijo que esos dirigentes "no escuchan a la gente que quiere que los dirigentes se sienten alrededor de una mesa y ponernos de acuerdo".





"El kirchnerismo y otros sectores no lo ven así y siguen con la idea de amigos y enemigos que no le hizo bien a la Argentina", agregó el ministro de Interior.





Consultado por las versiones periodísticas que apuntan a que en la audiencia pública del 16 de septiembre, el gobierno elevará una propuesta de aumento del gas del 300 por ciento, Frigerio dijo que esa cifra "no está cerrada" y que el gobierno busca "discutir los subsidios" para hacerlos más progresivos y equilibrados".





Explicó también que la propuesta del gobierno será discutida con "gobernadores, intendentes, asociaciones de consumidores y sindicatos" para ir a la audiencia pública "con una propuesta lo más consensuada posible".