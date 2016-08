La cleptocracia argentina

Evidentemente nunca hemos dejado de ser colonia. No podemos con nuestro genio y continuamente renovamos nuestra confianza en seres abyectos. Nos cuesta demasiado aceptar a la democracia como sistema de gobierno, respetar a las instituciones y honrar a la república. Pareciera que aún formamos parte del Virreynato del Perú, del Virreynato del Río de la Plata o de las Provincias Unidas de América del Sud. Pareciera que aún dependiéramos del Consejo de las Indias, de la Mita, el Yanaconazgo… ¿Acaso debiéramos volver a tener a la Real Audiencia para abolir nuestros actuales nefandos “Altos Tribunales de Justicia”?... Persistimos en la histéresis de las componendas baratas de las guiñadas de ojo y de las bondades del bolsillo propio y del mal ajeno.





Urnas que se queman en Tucumán, paraísos fiscales, sociedades off-shore, candidatos testimoniales, cohecho en el Parlamento, jueces que se ponen y se sacan, fiscales que no tienen facultades para investigar... En fin, un caldo de cultivo en donde se hallan una vastedad de personalidades políticas y allegados. Un sitio donde se pergeñan las mayores atrocidades del país. Esta es la atracción que genera el néctar del poder.





Para gobernar debe ser exigible “ser autor de sí mismo”. Parece una frase fútil pero es muy enjundiosa. Para ejercer cargos públicos hay que ostentar un equilibrio intrapersonal, tener valores éticos y ser axiológicamente correcto. Quien es autor de sí mismo tiene una alta concepción de lo que es la responsabilidad. Se debe ser un servidor público y no servirse del erario público.





Hace décadas los cleptócratas se han instaurado en el ring político y se enzarzan para quedarse con todo. En ese sentido, debemos aseverar que estamos gobernados por un sistema en donde se privilegia el establecimiento y el desarrollo de un poder basado en el robo del capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados tales como el nepotismo y el clientelismo político. De esta forma, todas las acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) están corrompidos.





El nepotismo es la práctica de acomodar a hijos, parientes, amigos en puestos de trabajo en las diversas reparticiones que hacen al sector público (nación, provincias municipios, organismos descentralizados y empresas del estado). Se adopta cual si fuera una práctica fáustica, siendo lisa y llanamente un abuso de poder. Si Goethe leyera esto nos increparía sobremanera. Aunque la doctora platense se la pasa tejiendo pactos espurios con Mefistófeles…





Es vergonzoso el desvío de fondos que se practica. Es aberrante el uso de instituciones públicas para obtener negocios privados. Todo el dinero se destina hacia lugares como Jersey, Cocos Islands, CaymanIslands, Seychelles, Belize… y demás países que detentan un PIB con una contribución significativa de la banca off-shore. Y frente a ello: ¿Qué hace el GAFI, el FMI, Basilea III y demás organismos internacionales que debieran ocuparse de estos desfalcos y, en cambio, optan por hacer la vista gorda?





El lavado de dinero y de activos está a la orden del día. Claro está que si uno le plantea este dilema a un financista o a algún burócrata, probablemente lo tome como una suerte de drama musical wagneriano. Ni hablar si el cometario se le hiciera a un narcotraficante mexicano que sabe que este negocio (que desde la primer Guerra del Opio mueve más de 1 billón de dólares anuales) mata a miles de personas. Parece que queremos copiarnos de los rufianes de Mexicali, Tijuana, Juárez… Una vergüenza angustiante…





El nudo gordiano consiste en advertir que toda persona que se acerca hacia la actividad política es para su provecho propio y nunca para velar por el bien común. Y quien tuviera otra intención debe callarse porque de lo contrario es ladeado y hasta, si quieren, expulsado del contubernio (¿y por qué no ultimado como una hiena en Zimbabwe?). El clientelismo político es inherente, mal que nos pese, al ejercicio de esta clase de actividad política, a este fenómeno escabroso.





En síntesis los cleptócratas no constituyen una novedad. ¿Citar algunos? ¡Cómo no! Suharto (Indonesia), Ferdinand Marcos (Filipinas), Sani Abacha (Nigeria), Milosevic ( de mi amada y sentida ex Yugoslavia), Mobutu SeseSeko (Zaire), Jean Claude Duvalier (Haití); y ahora sí llegó el momento de nombrar al más tirano, hipócrita, cínico y delincuente de la República Argentina, en Sudamérica: Néstor Kirchner. Este espécimen que le concedió migajas al pueblo y se ufanó de logros demagógicos que nunca mejoraran la calidad de vida del país.





En nuestros días los argentinos padecemos de un flagelo abominable: no sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos y qué será de nuestra existencia. Pero somos todos culpables, porque cada pueblo es merecedor de los gobernantes que detenta. Asistimos a una auténtica crisis de liderazgos, no sabemos elegir y terminando “desvistiendo a un santo para vestir a otro”. Para cerrar, solo citar la célebre frase de Miguel de Unamuno: “El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando”.





